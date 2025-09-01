Aktuelle Seite: Home > Politik > Israels Generalstabschef warnt vor Gaza-Militärverwaltung
Israels Generalstabschef Eyal Zamir

Israels Generalstabschef warnt vor Gaza-Militärverwaltung

Montag, 01. September 2025 | 19:31 Uhr
Israels Generalstabschef Eyal Zamir
APA/APA/AFP/THOMAS COEX
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Israels Generalstabschef Eyal Zamir hat laut dem israelischen Nachrichtenportal “ynet” bei einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in der Nacht auf Montag davor gewarnt, dass eine Einnahme der Stadt Gaza zu einer israelischen Militärverwaltung führen wird. Zamir sagte demnach: “Ihr steuert auf eine Militärverwaltung zu, euer Plan führt uns dorthin. Versteht die Bedeutung.” Der Grund sei, dass die politische Führung keine Alternative für die Zeit nach dem Krieg vorbereite.

Vor Friedensprozess gab es schon eine Militärverwaltung

Nach der Eroberung des Gazastreifens während des Sechstagekriegs 1967 hatte Israel das Küstengebiet unter Militärverwaltung gestellt. Zuvor hatte Ägypten das Gebiet kontrolliert. Im Rahmen der israelisch-palästinensischen Friedensverträge übergab Israel dann vor gut drei Jahrzehnten die zivile Verwaltung an die Palästinensische Autonomiebehörde, kontrollierte aber weiterhin die Grenzen. Mit dem israelischen Abzug aus dem Gazastreifen 2005 endete die Militärpräsenz in dem Gebiet, während Israel weiterhin die Grenzen kontrollierte. 2007 übernahm die islamistische Hamas in dem Küstengebiet die Macht.

Eine erneute Militärverwaltung des Gebiets würde einen Rückschritt darstellen – und Hoffnungen auf eine Zweistaatenlösung einen weiteren Dämpfer verpassen.

Keine Abstimmung über Waffenruhe-Vorschlag

Zamir sprach sich laut “ynet” auch für einen Deal zur Freilassung weiterer Geiseln in der Gewalt der Terrororganisation Hamas aus. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe sich aber gegen eine Abstimmung über das Thema ausgesprochen, und gesagt, es stehe “nicht auf der Tagesordnung”.

Die islamistische Hamas hatte Mitte August erklärt, sie habe einem neuen Vermittler-Vorschlag für eine Waffenruhe zugestimmt. Israel hat darauf bisher nicht offiziell geantwortet.

Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, davon sind 20 nach israelischen Informationen noch am Leben. Zamir hatte laut Medienberichten auch gewarnt, die vom Sicherheitskabinett beschlossene Einnahme der Stadt Gaza gefährde ihr Leben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Kommentare
65
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
51
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
30
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See
Kommentare
27
Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Kommentare
27
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 