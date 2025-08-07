Aktuelle Seite: Home > Politik > Israels Sicherheitskabinett berät über Vorgehen in Gaza
Beratungen über Ausweitung von israelischem Militäreinsatz

Israels Sicherheitskabinett berät über Vorgehen in Gaza

Donnerstag, 07. August 2025 | 12:20 Uhr
APA/APA/AFP/JACK GUEZ
Von: APA/AFP

In Israel kommt Medienberichten zufolge am späten Nachmittag das Sicherheitskabinett zusammen, um über das weitere Vorgehen im Gazastreifen zu beraten. Die Sitzung war laut israelischen Medien für 17.00 Uhr MESZ angesetzt. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf israelische Regierungskreise, dass Ministerpräsident Benjamin Netanyahu um eine Ausweitung des Militäreinsatzes ersuchen wolle.

Dies umfasse auch dicht besiedelte Gebiete wie die Stadt Gaza, in denen mutmaßlich Geiseln festgehalten werden. Den Berichten zufolge zielt der dem Sicherheitskabinett vorgelegte Plan darauf ab, die islamistische Palästinenserorganisation Hamas endgültig zu zerschlagen und sie unter Druck zu setzen, die seit fast zwei Jahren lebendig oder tot in ihrer Gewalt verbliebenen 49 Geiseln freizulassen.

Meinungsverschiedenheiten zwischen Netanyahu und Armeechef Zamir

Im Vorfeld des Treffens am Donnerstag hatte es zahlreiche Spekulationen über Meinungsverschiedenheiten zwischen Netanyahu und dem israelischen Armeechef Eyal Zamir gegeben. Der Generalstabschef soll unter anderem eingewandt haben, dass ein ausgeweiteter Militäreinsatz das Leben der von der Hamas noch immer festgehaltenen Geiseln gefährde.

Am Mittwoch hatten die israelischen Streitkräfte einen neuen Evakuierungsaufruf für Teile der im Norden gelegenen Stadt Gaza sowie die südliche Stadt Khan Younis veröffentlicht. Ein Armeesprecher erklärte, die Bodentruppen seien dort bereit, “den Umfang der Kampfhandlungen auszuweiten”.

