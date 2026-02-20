Aktuelle Seite: Home > Politik > Japan vor Abkehr von harter Sparpolitik
Takaichi teilte dem Parlament ihre Pläne mit

Japan vor Abkehr von harter Sparpolitik

Freitag, 20. Februar 2026 | 07:55 Uhr
Takaichi teilte dem Parlament ihre Pläne mit
APA/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi hat eine Abkehr von der bisherigen Sparpolitik des Landes angekündigt. “Meine Regierung wird mit dem langjährigen Trend exzessiver Sparmaßnahmen und chronischer Unterinvestitionen in die Zukunft brechen”, sagte Takaichi am Freitag in einer Grundsatzrede vor dem Parlament. Japan solle nicht zögern, die Ausgaben zu erhöhen, um private Investitionen zu unterstützen.

Zugleich versprach sie angesichts wachsender Sorgen an den Märkten über die sich verschlechternde Budgetlage Japans, konkrete Indikatoren zur Messung der Fortschritte bei der Sanierung der Staatsfinanzen festzulegen.

Weniger Steuer, höhere Ausgaben – Sorge um Staatsfinanzen

Um staatliche Initiativen für Unternehmen berechenbarer zu machen, will Takaichi einen neuen Weg bei der Haushaltsplanung gehen. In Japan stellt die Regierung in der Regel Einjahresbudgets. Nun sollten langfristige Investitionen durch einen mehrjährigen Haushaltsrahmen gefördert werden, sagte die Regierungschefin. “Gleichzeitig werden wir keine rücksichtslose Fiskalpolitik betreiben, die das Vertrauen der Märkte untergräbt.”

Takaichi war im Oktober im fliegenden Wechsel nach dem Rücktritt ihres Vorgängers ins Amt gekommen. Am 8. Februar gewann ihre Liberaldemokratische Partei die Parlamentswahlen klar. Die Ministerpräsidentin hatte damit geworben, die Ausgaben zu erhöhen und die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel für zwei Jahre auszusetzen. Takaichi steht aber vor der Herausforderung, mit ihrem Ausgabenprogramm die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt anzukurbeln, ohne Sorgen über die Staatsverschuldung auszulösen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Kommentare
74
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Kommentare
50
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Kommentare
39
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
“Er prahlte damit, auf Frauen geschossen zu haben”
Kommentare
22
“Er prahlte damit, auf Frauen geschossen zu haben”
“Bleiben muss sich auch lohnen”
Kommentare
21
“Bleiben muss sich auch lohnen”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 