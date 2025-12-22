Aktuelle Seite: Home > Politik > Japan will weltgrößtes AKW wieder hochfahren
Das japanische Atomkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa

Japan will weltgrößtes AKW wieder hochfahren

Montag, 22. Dezember 2025 | 13:41 Uhr
Das japanische Atomkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa
APA/APA/JIJI Press/STR
Von: APA/Reuters/dpa

Knapp 15 Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima steht Japan vor der Wiederinbetriebnahme des weltgrößten Atomkraftwerks. Das Regionalparlament der Präfektur Niigata sprach Gouverneur Hideyo Hanazumi am Montag das Vertrauen aus, der die Pläne im vergangenen Monat befürwortet hatte, und machte damit den Weg für die Wiederaufnahme des Betriebs des Kraftwerks Kashiwazaki-Kariwa frei.

Es war wie 53 andere Atomreaktoren nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe im März 2011 stillgelegt worden, die im AKW ‌Fukushima Daiichi zum schwersten Atomunfall seit Tschernobyl geführt hatte. Seither hat Japan 14 seiner 33 betriebsfähigen Atomreaktoren wieder in Betrieb genommen, um die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern. Das AKW Kashiwazaki-Kariwa ist allerdings das erste des Fukushima-Betreibers Tepco, das wieder hochgefahren wird.

Wiederinbetriebnahme umstritten

Gegen breiten Widerstand in der Bevölkerung hatte die Atomaufsicht 2017 die Reaktoren 6 und 7 in Kashiwazaki-Kariwa für sicher erklärt. Sie hätten die nach Fukushima verschärften Sicherheitsauflagen erfüllt. Dem Sender NHK zufolge erwägt Tepco, den ersten von sieben Reaktoren des Kraftwerks am 20. Jänner wieder hochzufahren. Ein Konzernsprecher lehnte eine Stellungnahme zum Zeitplan ab und erklärte lediglich: “Wir sind fest entschlossen, einen solchen Unfall nie wieder zuzulassen.”

Die Entscheidung zur Wiederinbetriebnahme ist jedoch umstritten. Vor ​dem Parlamentsgebäude protestierten rund 300 Menschen. Ein Abgeordneter der Opposition sprach von einer “politischen Einigung, die den Willen der Einwohner ​von Niigata nicht berücksichtigt”. Die Regierung der neuen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi unterstützt die Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken. Sie will damit die Energiesicherheit stärken. Tepco drängte seit langer Zeit darauf, eigene Atomreaktoren wieder hochfahren zu dürfen, um die hohen Importkosten für ersatzweise betriebene Wärmekraftwerke zu senken.

