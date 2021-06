Junge STF mit Botschaft für österreichisches Nationalteam

Bozen/Innsbruck – Mit einer Aktion der besonderen Art hat die Junge Süd-Tiroler Freiheit am Freitagnachmittag die Spieler der österreichischen Nationalmannschaft bei ihrem Abflug am Flughafen Innsbruck Richtung EM-Achtelfinale verabschiedet. Mit der Botschaft „Süd-Tirol hält zu Österreich“ sei den Spielern mitgeteilt, dass auch hierzulande viele Menschen der rot-weiß-roten Truppe um Franco Foda die Daumen drücken würden, erklärt die Bewegung in einer Aussendung.

Den Spielern der österreichischen Nationalmannschaft sei am morgigen Samstag auch die Unterstützung zahlreicher Fans aus Südtirol gewiss.

Stellvertretend für die vielen Österreich-Fans in Südtirol hätten Mitglieder der Jungen Süd-Tiroler Freiheit die Spieler bei ihrem Abflug vom Flughafen Innsbruck nach London mit einer besonderen Botschaft empfangen.

„Denn auch in Südtirol heißt es morgen: Daumen drücken für unser Team! Gemma Burschen!“, erklärt die Bewegung.