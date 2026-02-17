Aktuelle Seite: Home > Politik > Kanada: Verteidigungsplan gegen Abhängigkeit von USA
Kanadischer Premier bei Ansprache in Montreal

Kanada: Verteidigungsplan gegen Abhängigkeit von USA

Dienstag, 17. Februar 2026 | 22:14 Uhr
Kanadischer Premier bei Ansprache in Montreal
APA/APA/AFP/ANDREJ IVANOV
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Kanadas Premierminister Mark Carney hat einen milliardenschweren Plan für die Verteidigungsindustrie vorgestellt, der die Armee stärken und die Abhängigkeit von den USA verringern soll. Kanada habe sich beim Schutz des Landes “zu sehr auf unsere geografische Lage und andere verlassen”, sagte Carney am Dienstag. “Dies hat zu einer Verletzlichkeit geführt, die wir uns nicht mehr leisten können, und zu Abhängigkeiten, die wir nicht mehr aufrechterhalten können”, fügte er hinzu.

Carneys Büro erklärte, die neue Verteidigungsstrategie sehe über eine halbe Billion kanadische Dollar (rund 308 Milliarden Euro) “für die Sicherheit, den wirtschaftlichen Wohlstand und die Souveränität Kanadas” vor. 180 Milliarden Dollar würden in Beschaffungsmaßnahmen im Verteidigungsbereich und 290 Milliarden Dollar in öffentliche Investitionen im Zusammenhang mit Verteidigung in den kommenden zehn Jahren fließen. Außerdem sollen durch die neue Strategie 125.000 hochbezahlte Arbeitsplätze geschaffen werden.

Der Plan sehe eine Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit zu Lande, zu Wasser und in der Luft vor, sagte Carney. “Die Welt hat sich verändert, also muss sich auch Kanada verändern”, ergänzte er.

Carney gehört zu den internationalen Stimmen, die die Regierung von US-Präsident Donald Trump scharf kritisieren. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im vergangenen Monat hatte er erklärt, Trump habe einen “Bruch” in der regelbasierten Weltordnung ausgelöst.

Am Dienstag ging Carney nun auf die Rede von US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz in der vergangenen Woche ein und konstatierte eine wachsende Kluft zwischen den Werten der USA und Kanadas.

Nach der Vorstellung des Verteidigungsplans sagte Carney vor Journalisten – ohne danach gefragt worden zu sein – mit Blick auf Äußerungen Rubios zu einem “christlichen Nationalismus” in den USA: “Der kanadische Nationalismus ist ein ziviler Nationalismus”, und der Auftrag seiner Regierung sei es, die Rechte aller Menschen in einem riesigen und vielfältigen Land zu verteidigen.

In München hatte Rubio betont, die “westliche Zivilisation” werde durch “den christlichen Glauben, die Kultur, das Erbe, die Sprache, die Abstammung und die Opfer unserer Vorfahren” definiert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
89
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
42
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
42
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Kommentare
28
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Kommentare
25
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 