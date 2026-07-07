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Der Schrein von Imam Ali in Najaf

Khamenei-Leichnam im irakischen Najaf eingetroffen

Dienstag, 07. Juli 2026 | 22:15 Uhr
Der Schrein von Imam Ali in Najaf
APA/APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE
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Von: APA/AFP

Im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer des Iran ist der Leichnam von Ayatollah Ali Khamenei im Irak eingetroffen. Das irakische Staatsfernsehen übertrug am Dienstag die Ankunft des Flugzeugs, das Khameneis Sarg zum Flughafen Najaf brachte. Dort war kurz zuvor bereits Irans Präsident Masoud Pezeshkian eingetroffen, um an den Trauerfeierlichkeiten im Irak teilzunehmen. Die irakische Regierung erklärte Mittwoch zum Feiertag.

Die Prozessionen sollten um 6.00 Uhr (Ortszeit, 5.00 Uhr MESZ) in der heiligen Stadt Najaf beginnen. Auch ranghohe irakische Politiker wie Regierungschef Ali ierungschef Ali al-Saidi waren vor Ort, ebenso der Befehlshaber der für Auslandseinsätze zuständigen Al-Quds-Brigade der iranischen Revolutionsgarden, Esmail Kaani.

Zahlreiche Trauernde in Najaf

Bereits im Vorfeld trafen Trauernde in Najaf ein, um an einer sechs Kilometer langen Prozession teilzunehmen. Sie sollte am majestätischen Schrein von Imam Ali – dem Schwiegersohn des Propheten Mohammed und dem ersten schiitischen Imam – gipfeln. Die Hauptstraßen der Stadt wurden mit Willkommensbannern und großen Porträts Khameneis geschmückt.

Nach Najaf soll Khameneis Leichnam nach Kerbela geflogen werden. Dort soll eine weitere Prozession stattfinden, die an den Schreinen von Imam Hussein und seinem Bruder Abbas endet.

Der 86 Jahre alte Khamenei war am 28. Februar, dem ersten Tag des US-israelischen Krieges gegen den Iran, bei einem Angriff auf seine Residenz in Teheran getötet worden. Er hatte das klerikale System im Iran seit 1989 geführt. Die Beisetzung ist für Donnerstag in Khameneis Heimatstadt Mashhad im Nordosten des Iran geplant.

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