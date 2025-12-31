Aktuelle Seite: Home > Politik > Kiew und Moskau melden gegenseitige Angriffe
Enorme Schäden in Odessa

Kiew und Moskau melden gegenseitige Angriffe

Mittwoch, 31. Dezember 2025 | 16:57 Uhr
Enorme Schäden in Odessa
APA/APA/AFP/OLEKSANDR GIMANOV
Schriftgröße

Von: APA/dpa/AFP

Moskau und Kiew haben zu Jahresende gegenseitige Angriffe gemeldet. Die russische Armee griff nach ukrainischen Angaben Infrastruktur und Wohngebäude am Mittwoch in der Region Odessa am Schwarzen Meer mit zahlreichen Drohnen an. Die Ukraine wiederum traf laut eigener Darstellung mit einer Drohnenattacke ein Treibstofflager in der Region Jaroslawl nordöstlich von Moskau und setzte es in Brand.

Das teilte der ukrainische Geheimdienst SBU der Agentur Ukrinform mit. Das Terminal “Temp” in der Stadt Rybinsk gehöre zu den strategischen Reserven Russlands. “Der SBU unterbricht mit chirurgischer Präzision weiterhin die Lieferketten russischer Erdölprodukte sowohl ins Ausland als auch an die Truppen, die die Ukraine angreifen”, wurde ein namentlich nicht genannter Geheimdienstmitarbeiter zitiert.

Die Agentur veröffentlichte dazu ein Video, auf dem ein Großbrand hinter verschneiten Häusern zu sehen ist. Die genaue Örtlichkeit dazu war nicht zu erkennen. Von russischer Seite gab es zu dem ukrainischen Bericht keine Angaben. Jaroslawl liegt etwa 280 Kilometer nordöstlich von Moskau und ist mehr als 800 Kilometer von der Ukraine entfernt.

Auch andere Ziele in Russland angegriffen

Ukrainische Drohnen griffen in der Nacht zum Mittwoch auch andere Ziele innerhalb Russlands an. In der südrussischen Region Krasnodar sei in der Ölraffinerie im Hafen Tuapse am Schwarzen Meer ein Brand ausgebrochen, teilte der operative Stab des Gebiets mit. Das Feuer sei gelöscht worden. Bei dem Drohnenangriff seien zwei Menschen verletzt worden. Schäden gebe es auch an einer der Anlegestellen des Hafens und an fünf Häusern sowie an einer Gasleitung, hieß es in der Mitteilung.

Die ukrainischen Streitkräfte greifen seit Monaten die zur Finanzierung des Kriegs wichtige Ölindustrie Russlands an. Die Schäden stehen aber in keinem Vergleich zum Ausmaß der Zerstörungen und der Anzahl der Opfer, die russische Angriffe in der Ukraine fordern.

Aus Moskau hieß es wiederum, es seien in der Hafenstadt Odessa zwei mehrstöckige Wohngebäude beschädigt worden, mindestens sechs Menschen seien verletzt worden, schrieb der Chef der Militärverwaltung der Stadt Odessa, Serhij Lyssak, auf Telegram. Laut dem Energieministerium fiel die Stromversorgung für 170.000 Nutzer aus.

Ein Säugling und zwei Kinder unter Verletzen in Odessa

Unter den Verletzten seien ein sieben Monate alter Säugling und zwei Kinder im Alter von acht und 14 Jahren, so Lyssak. Der regionale Militärverwalter Oleh Kiper berichtete auf Telegram ebenfalls, die Region Odessa werde massiv mit Drohnen angegriffen. Ziel sei erneut die zivile Energie- und Stromversorgung. Der führende ukrainische Energiekonzern DTEK teilt mit, dass zwei seiner Anlagen in der Region Ziel des Angriffs gewesen seien. In einer Ortschaft der Region seien Lagerhäuser eines Logistikunternehmens in Brand geraten. Informationen über Opfer würden noch geprüft. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Die russische Armee beschießt seit Wochen Odessa und das Umland mit Raketen und Drohnen und zielt dabei auf Energieanlagen, Industrie und die Häfen. Die Bewohner von Odessa haben noch mehr unter stundenlangen Stromausfällen und -abschaltungen zu leiden als andere Regionen der Ukraine. Erst vor wenigen Tagen war bei einem Angriff auf zwei Objekte der Stromversorgung ein beträchtlicher Schaden entstanden.

In der Region Dnipropetrowsk wurden nach Behördenangaben zwei Menschen bei einem russischen Drohnenangriff verletzt, so die ukrainischen Behörden weiter.

Kremlchef Wladimir Putin hat vor fast vier Jahren die Invasion der Ukraine befohlen. Seither überzieht Russland das Nachbarland mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Vor allem die Zivilbevölkerung der Ukraine gerät immer wieder ins Visier russischer Angriffe.

Kommentare

Aktuell sind 6 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Kommentare
48
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Kommentare
41
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Kommentare
36
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg
Kommentare
35
Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Kommentare
31
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 