Kleine Haustiere dürfen in Bozner Taxis mitfahren

Bozen – In Bozen dürfen Fahrgäste mit kleinen Haustieren künftig nicht mehr abgewiesen werden. Darauf weist der Bozner Gemeinderat Giuseppe Martucci (Fratelli d’Italia) hin, nachdem ihn mehrere Bürgerinnen, Bürger und Touristinnen über Probleme beim Transport ihrer Tiere informiert hatten.

Laut Martucci hatten einige Taxifahrer die Mitnahme kleiner Hunde verweigert, was zu Unklarheiten und Missverständnissen geführt habe. Nach Rücksprache mit der zuständigen Taxi-Kooperative stellte der Gemeinderat klar, dass laut geltender Vorschrift Taxis verpflichtet sind, Tiere kleiner Größe zu befördern.

„Es geht nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen“, betont Martucci. „Möglicherweise war diese Bestimmung nicht allen bekannt. Wichtig ist aber, dass Tierhalter nun wissen: Kleine Haustiere dürfen mitfahren und dürfen nicht abgewiesen werden.“

Der Gemeinderat appelliert zugleich an das Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten: Fahrten sollten stets unter sicheren und sauberen Bedingungen erfolgen – im Interesse des Tieres, der Fahrgäste und der Fahrzeuge.

Mit seiner Initiative möchte Martucci die Rechte von Bürgerinnen, Bürgern und Gästen schützen und ein gutes Verhältnis zwischen Taxiunternehmen und Fahrgästen fördern.