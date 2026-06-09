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Schwarzenegger-Initiative blickt nach vorne

Klimakonferenz Austrian World Summit zum zehnten Mal in Wien

Dienstag, 09. Juni 2026 | 10:08 Uhr
Schwarzenegger-Initiative blickt nach vorne
APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER
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Von: apa

Der Austrian World Summit feiert am 16. Juni in der Wiener Hofburg seinen zehnten Geburtstag. Höhepunkt der Jubiläumsausgabe der von Arnold Schwarzenegger initiierten Klimakonferenz ist die Teilnahme von Kamala Harris, der 49. Vizepräsidentin der USA. Bei einem Fireside Chat wird sie mit Schwarzenegger über “Führungsverantwortung, Demokratie, Klimaschutz, Zusammenhalt und die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt sprechen”, wie es am Dienstag hieß.

“Der Austrian World Summit hat sich in den vergangenen zehn Jahren von einer internationalen Konferenz zu einem ganzen Ökosystem für Klima- und Umweltschutz entwickelt”, sagte Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative, bei der Pressekonferenz. Mit Kampagnen, dem AWS Solutions Hub, Bildungsprojekten und einer wachsenden Climate Action Family habe man gezeigt, dass Veränderung möglich sei. “Das Jubiläum ist für uns kein Blick zurück, sondern ein Blick nach vorne – auf die Lösungen, die bereits funktionieren, und auf die Menschen, die sie jeden Tag vorantreiben”, so Langthaler.

Neben Harris werden in der Hofburg Tim Walz, Gouverneur von Minnesota, Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie und Wohnen, sowie die Aktivistin Heather Mills erwartet. Hollywood-Star Richard Gere wird per Video Teil des Programms sein. Das Motto der Veranstaltung lautet heuer “We are unstoppable”.

Wollten zeigen, dass man Probleme auch lösen kann

“Als wir den Austrian World Summit gestartet haben, wollten wir zeigen, dass man Probleme nicht nur diskutieren, sondern lösen kann. Zehn Jahre später sehen wir, was möglich ist, wenn Menschen zusammenkommen und handeln. Aus einer Konferenz ist eine weltweite Bewegung geworden. Unsere Botschaft ist heute dieselbe wie damals: Hör auf, Ausreden zu suchen, und fang an, etwas zu tun. Genau deshalb lautet unser Motto heuer: We are unstoppable”, ließ sich Schwarzenegger zitieren.

Die Veranstaltung will heuer auch unterstreichen, wie sich Klimakommunikation verändert: Mit dem AWS Creator Circle entsteht bei einer Konferenz in Österreich erstmals ein eigener Treffpunkt für internationale Content Creators und digitale Stimmen. “Ziel ist es, Klima- und Umweltthemen auch über soziale Medien Millionen Menschen zugänglich zu machen. Neu ist außerdem der digitale Conference Guide, der Besucherinnen und Besuchern alle wichtigen Informationen direkt am Smartphone bereitstellt”, so die Organisatoren.

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