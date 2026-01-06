Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg geplatzt

Von: APA/dpa/AFP

In Deutschland ist die einzige Koalition aus SPD und BSW im Bundesland Brandenburg nach mehr als einem Jahr zerbrochen. Der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD), erklärte die Koalition am Dienstag in Potsdam für beendet. Nach dem Partei- und Fraktionsaustritt mehrerer BSW-Landtagsabgeordneter und einem internen Streit ließ sich die Krise beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nicht mehr eindämmen.

“Durch diesen Zerfall der Fraktion ist die Basis für die Zusammenarbeit in einer Koalition, die Basis für die Arbeit auf der Basis einer demokratischen Mehrheit nicht mehr gegeben”, sagte Woidke. “Deswegen ist für mich die Grundlage des Koalitionsvertrags damit entfallen.” De facto werde jetzt vorerst eine Minderheitsregierung arbeiten. Woidke kündigte Gespräche mit den Christdemokraten (CDU) an. Das Ziel sei Sicherheit und Stabilität.

Tiefe Krise in der BSW-Fraktion

Die Koalition von SPD und BSW war im Dezember 2024 gestartet und hatte damals zwei Stimmen Mehrheit. Im November geriet die Koalition ins Schlingern: Der Austritt von vier Abgeordneten aus der BSW-Partei stürzte die Landtagsfraktion in eine Krise. Sie gaben als Gründe unter anderem “autoritäre Tendenzen” in der Partei an. Zwei Abgeordnete traten später wieder ein.

Am Montag trat dann auch der frühere BSW-Landeschef Robert Crumbach aus der Partei und der Fraktion aus. Die SPD-Fraktion nahm ihn bereits auf. Die anderen beiden aus der Partei ausgetretenen Abgeordneten verließen am Dienstag ebenfalls die Fraktion, der sie bisher noch angehört hatten. Damit verlor die Koalition ihre Mehrheit.

BSW wollte kein Bekenntnis zur Koalition abgeben

Die SPD hatte vor dem Jahreswechsel einen Treueschwur des Partners zur Koalition verlangt. Alle damals 14 BSW-Abgeordneten sollten sich zur Koalition bekennen. Die BSW-Landeschefin, der Fraktionsvorsitzende und die Bundesspitze des BSW hatten aber erklärt, sie lehnten die Forderung nach einem formellen Bekenntnis zur Koalition ab.

Denkbar ist nun eine Koalition aus SPD und CDU, die nach der Wahl wegen des Patts – also einer fehlenden Mehrheit – verworfen wurde. Ein solches Bündnis hätte nun eine Mehrheit von einer Stimme.