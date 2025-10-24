Aktuelle Seite: Home > Politik > “Kokainproduktion”: US sanktionieren Kolumbiens Präsidenten
US-Präsident Trump: Sanktionen gegen kolumbianischen Staatschef Petro

“Kokainproduktion”: US sanktionieren Kolumbiens Präsidenten

Freitag, 24. Oktober 2025 | 21:53 Uhr
US-Präsident Trump: Sanktionen gegen kolumbianischen Staatschef Petro
APA/APA/AFP/MANDEL NGAN/JOAQUIN SARMIENTO
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump hat das kolumbianische Staatsoberhaupt Gustavo Petro mit Sanktionen belegt. “Seit dem Amtsantritt von Präsident Gustavo Petro ist die Kokainproduktion in Kolumbien auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten explodiert. Sie überschwemmt die USA und vergiftet Amerikaner”, erklärte Finanzminister Scott Bessent am Freitag. Petro wies auf X die Vorwürfe als “paradox” zurück. Er bekämpfe seit Jahrzehnten die Drogenkartelle und werde nun mit Strafen belegt.

Kolumbien habe den USA bei der Eindämmung des Kokainkonsums geholfen, erklärte der aus dem linken Parteienspektrum stammende Präsident. Die Sanktionen seien daher völlig unangebracht. “Aber wir werden niemals auf die Knie gehen!”

Bessent rechtfertigte die Maßnahmen indes: “Präsident Petro hat zugelassen, dass die Drogenkartelle gedeihen, und sich geweigert, diese Aktivitäten zu unterbinden. Präsident Trump ergreift heute entschlossene Maßnahmen, um unser Land zu schützen und klarzustellen, dass wir den Drogenschmuggel in unser Land nicht dulden werden.”

Trump hatte am Mittwoch erklärt, sämtliche Finanzhilfen für das Land seien gestoppt worden. Zudem hatte er am Wochenende mit der Anhebung von Zöllen gegen Kolumbien gedroht. Trump wirft auch dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro vor, am Drogenschmuggel beteiligt zu sein. Auf Anordnung Trumps hat das Militär große Kräfte in der Region zusammengezogen, um den Kampf gegen den Drogenschmuggel voranzutreiben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Kommentare
124
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Kommentare
51
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Kommentare
48
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Kommentare
42
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Kommentare
41
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 