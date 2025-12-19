Aktuelle Seite: Home > Politik > Kompatscher beim Weihnachtsempfang von Staatspräsident Mattarella
„Die Demokratie lieben und pflegen”

Kompatscher beim Weihnachtsempfang von Staatspräsident Mattarella

Freitag, 19. Dezember 2025 | 22:16 Uhr
MATTARELLA
Quirinale.it/Staatspräsidenten Sergio Mattarella (rechts stehend) rief beim Weihnachtsempfang zum Einsatz für die Demokratie auf (vorne sitzend von links: Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, der Präsident des Senats Ignazio La Russa, der Präsident der Abgeordnetenkammer Lorenzo Fontana und der Präsident des Verfassungsgerichts Giovanni Amoroso.
Von: ka

Rom – Am späten Nachmittag des 19. Dezember hat Landeshauptmann Arno Kompatscher am Weihnachtsempfang von Staatspräsident Sergio Mattarella im Quirinalpalast teilgenommen. Mit ihm waren zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Institutionen, der politischen Kräfte und der Zivilgesellschaft anwesend.

Quirinale.it/Staatspräsident Sergio Mattarella bekräftigte seine Hoffnung auf einen echten und gerechten Frieden und erinnerte anschließend an die Werte der Demokratie, die Bürgerrechte sowie an die Pflicht zur Beteiligung.

„Für mich ist es eine große Freude, dem Präsidenten Mattarella die besten Wünsche zu überbringen. Die Zeremonie ist eine schöne Tradition und zugleich eine Gelegenheit, viele Menschen zu treffen“, sagte Kompatscher.

Besonders beeindruckt habe ihn die Rede des Staatsoberhaupts: „Sergio Mattarella hat angesichts wachsender Kriege und Gewalt dazu aufgerufen, sich nicht dem Chaos und dauerhaften Konflikten zu ergeben. Er erinnerte daran, dass Frieden und Zusammenarbeit immer möglich seien. Zudem betonte er die Werte der Demokratie – Meinungsfreiheit, Bürgerrechte, unabhängige Justiz, das Recht auf Gesundheit und Teilhabe. Diese Werte gilt es gemeinsam zu schützen und zu leben: Rechte, aber auch Pflichten – allen voran die Pflicht zur Teilnahme“, betonte der Landeshauptmann.

Quirinale.it/Staatspräsidenten Sergio Mattarella (rechts stehend) rief beim Weihnachtsempfang zum Einsatz für die Demokratie auf (vorne sitzend von links: Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, der Präsident des Senats Ignazio La Russa, der Präsident der Abgeordnetenkammer Lorenzo Fontana und der Präsident des Verfassungsgerichts Giovanni Amoroso.

Vor der Ansprache von Präsident Mattarella hatten die Gäste die Rede des Senatspräsidenten Ignazio La Russa verfolgt.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

