Kompatscher: Wir wollen die Autonomie nutzen, um zu entbürokratisieren

Von: mk

Bari – Am letzten Tag des Festivals der Regionen und Autonomen Provinzen in Bari hat der Landeshauptmann des Landes Südtirol, Arno Kompatscher, erneut mehr Flexibilität von der Regierung bei der dualen Ausbildung gefordert.

Bei den abschließenden “Region-Talks” mit dem Titel “Überwinden wir die Distanz: Die neuen Kompetenzen für die Region der Zukunft” im Teatro Piccinni nahm Arno Kompatscher neben prominenten Gästen wie der ehemaligen Ministerin Paola Severino, dem Minister Paolo Zangrillo, dem Präsidenten der Region Basilikata Vito Bardi, dem Präsidenten der Region Abruzzen Marco Marsilio und dem Vorsitzenden der parlamentarischen Kommission für Regionalfragen Francesco Silvestro teil.

Arno Kompatscher, begleitet von Generalsekretär Eros Magnago, erläuterte in seiner Rede die Gründe für die Spezialisierung auf Forschung und Innovation, die zur Gründung des NOI Techparks geführt hat. “Diese Entscheidung war unumgänglich. Wir sind klein und mussten uns auf unsere Stärken konzentrieren – den Tourismus, die Agrar- und Ernährungswirtschaft, aber auch die alpinen Technologien, in denen wir führend sind”, erklärte Arno Kompatscher. “Durch den Eingriff der öffentlichen Hand haben wir den NOI Techpark geschaffen, wo Forschung und Unternehmen aufeinandertreffen. Wir wollen noch mehr erreichen, insbesondere in der dualen Ausbildung, nicht nur im Handwerk, sondern auch in den Gesundheitsberufen. Dafür benötigen wir mehr Flexibilität, und ich wiederhole diese Forderung an Minister Paolo Zangrillo. Wir haben bereits darüber gesprochen”, sagte der Landeshauptmann weiter.

Allgemein müsse sich in der öffentlichen Verwaltung die Atmosphäre des Misstrauens zwischen Bürgern und Institutionen sowie zwischen den Institutionen selbst ändern, weswegen unzählige Kontrollen eingeführt worden seien. “Wir müssen entbürokratisieren und wollen unsere Autonomie dafür nutzen”, schloss Arno Kompatscher.

Zuvor hatten bereits die Minister Francesco Lollobrigida und Marina Calderone zum Thema “Strategien und öffentliche Politik zur Förderung der Berufe der Zukunft” gesprochen. Zudem wurde eine Videobotschaft von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zur Jugendarbeitslosigkeit gezeigt. Den Abschluss bildeten Redebeiträge des Präsidenten der Konferenz der Regionen und Autonomen Provinzen, Massimiliano Fedriga, sowie des Staatssekretärs im Präsidialamt Alfredo Mantovano.