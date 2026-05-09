Konstituierende Parlamentssitzung nach historischer Wahl

Von: apa

Ungarns Staatspräsident Tamás Sulyok hat im Rahmen der am Samstag stattfindenden konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments in Budapest Pèter Magyar, den Vorsitzenden der Mitte-Rechts-Partei “Respekt und Freiheit” (TISZA), als Regierungschef empfohlen. Seine Wahl soll gegen 15.00 Uhr erfolgen. Die 199 neuen Abgeordneten legten bereits am Vormittag ihren Amtseid ab. Àgnes Forsthoffer wurde indes mit 193 Ja- und zwei Nein-Stimmen zur Parlamentspräsidentin gewählt.

Mit ihr steht nach 17 Jahren erneut eine Frau an der Spitze von Ungarns Parlament. Nach Ablegung des Amtseides betonte die stellvertretende TISZA-Vorsitzende Forsthoffer, dass sie mit dieser Ernennung “keine Macht, sondern einen Auftrag” erhalten habe. Veränderungen würden kommen, eine neue Epoche in der Geschichte der Demokratie habe begonnen.

Dabei dürfe das Parlament nicht als Machtzentrum betrachtet werden, sondern solle zum Schauplatz der Bescheidenheit und der Arbeit werden. Weiters müsse das Ansehen des Parlaments wiederhergestellt werden. Die Aufrechterhaltung der Ordnung dürfte kein Vorwand sein, um Einzelne mundtot zu machen, betonte die 46-Jährige. In ihrer ersten Entscheidung als Parlamentspräsidentin verfügte sie, dass die EU-Flagge wieder am Parlament gehisst werden solle. Ihr Vorgänger, Fidesz-Politiker László Kövér, hatte diese vor zwölf Jahren abnehmen lassen.

Magyar soll mit Regierungsbildung betraut werden

Ebenfalls am Samstag ist die Bildung der Parlamentsfraktionen vorgesehen. Die TISZA-Partei erreichte bei der historischen Parlamentswahl im April 141 Mandate und damit eine verfassungsändernde Zwei-Drittel-Mehrheit, die rechtsnationale Fidesz-Partei und deren Bündnispartner die Christdemokraten (KDNP) 52 Mandate. Die rechtsextreme Partei “Mi Hazánk” (Unsere Heimat) kam bei der Wahl auf sechs Mandate.

Eine Abweichung von der Geschäftsordnung soll es hinsichtlich der Wahl des neuen Premiers geben, der noch am gleichen Tag und nicht wie üblich erst nach der Eröffnungssitzung des Parlaments gewählt wird. Hierbei sind keine Überraschungen zu erwarten. Sulyok hatte er bereits im Vorfeld erklärt, Magyar mit der Regierungsbildung zu betrauen. Dessen Wahl soll laut Programm gegen 15.00 Uhr erfolgen, im Anschluss wird er seinen Amtseid ablegen.

Bereits kommenden Dienstag könnten schließlich bei einer Parlamentssitzung die vom Staatspräsidenten ernannten Minister vereidigt werden, sodass die neue Regierung gebildet werden kann.

Feierstimmung in Budapest

Parallel zur feierlichen Zeremonie im Parlament findet auf dem Kossuth-Platz und am Donauufer das “Volksfest zum Systemwechsel” statt, mit Militär- und Flaggenparade, organisiert von Magyar und seiner Partei TISZA. Mit dem Volksfest soll der Regierungswechsel gefeiert werden, der Ungarn in ein “neues Zeitalter” führen soll.