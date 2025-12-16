Aktuelle Seite: Home > Politik > Kreml: Weihnachtswaffenruhe nur bei Friedensabkommen
Russland zu keinerlei territorialen Zugeständnissen bereit

Kreml: Weihnachtswaffenruhe nur bei Friedensabkommen

Dienstag, 16. Dezember 2025 | 11:47 Uhr
Russland zu keinerlei territorialen Zugeständnissen bereit
APA/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der Kreml knüpft eine von der Ukraine vorgeschlagene Weihnachtswaffenruhe an ein Friedensabkommen. Russland wolle keine Waffenruhe, die es Kiew erlaube, sich auf weitere Kämpfe vorzubereiten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Außerdem ist Moskau laut Vize-Außenminister Sergej Rjabkow zu keinerlei territorialen Zugeständnissen bereit. Unterdessen forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Russland für das “Verbrechen der Aggression” zur Verantwortung zu ziehen.

Er äußerte sich in Den Haag vor einer Konferenz zur Einrichtung einer internationalen Ukraine-Kommission. Diese soll Ansprüche auf Kriegsentschädigungen prüfen, die Russland zu einem späteren Zeitpunkt zahlen soll.

Der amtierende niederländische Ministerpräsident Dick Schoof sieht in den Sicherheitsgarantien der EU und der USA eine gute Grundlage für mögliche Friedensgespräche mit Russland. “Jetzt müssen wir sehen, ob Russland, ob Putin, wirklich Frieden will, und das werden wir in den kommenden Tagen sehen”, erklärte Schoof in Den Haag.

Die EU-Staaten an der Ostflanke wollen Vorschläge zur Stärkung ihrer Verteidigung und Sicherheit ausarbeiten. Dies kündigte der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo vor einem Gipfeltreffen in Helsinki an. Man werde konkrete Vorschläge für das EU-Projekt “Eastern Flank Watch” machen und dafür EU-Mittel beantragen, sagte Orpo. Die in Helsinki tagenden Länder wollen die Projekte trotz des Zögerns von Staaten wie Deutschland und Frankreich vorantreiben. Zu der Gruppe gehören neben Finnland auch Schweden, Estland, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Kommentare
60
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Kommentare
45
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
Kommentare
41
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
Kommentare
36
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Kommentare
35
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Anzeigen
Von Amsterdam nach Südtirol
Von Amsterdam nach Südtirol
Entspannt unterwegs mit dem NORTVI Handgepäckkoffer
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 