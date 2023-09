Ladenöffnungszeiten: Südtirol darf bald wieder selbst bestimmen

Bozen – In Rom ist am Mittwoch eine wichtige Entscheidung für Südtirol gefallen. Die Zwölfer-Kommission hat die Durchführungsbestimmung zum Handel einstimmig angenommen.

Die Kompetenz für den Handel geht damit wieder an die Region Trentino-Südtirol. Das bedeutet, dass auch die Öffnungszeiten der Geschäfte wieder auf Landesebene bestimmt werden können.

Bekanntlich gab es seit der Liberalisierung des Handels in Italien im Jahr 2011 unter der Regierung Monti regelmäßig Debatten um die Sonntagsöffnung.

Immer wieder wurden Forderungen der Katholischen Kirche, katholischen Verbänden und auch dem Handels- und Dienstleistungsverband laut, um die Sonntagsöffnungen einzuschränken.

Sobald die neue Reglung nun vom Ministerrat abgesegnet wird – was als Formalie gilt – können die Ladenöffnungszeiten über ein neues Landesgesetz geregelt werden. Wie dieses konkret aussehen wird, liegt noch in den Sternen.

hds-Präsident Philipp Moser: „Eigene Regelung im Interesse der Betriebe, Mitarbeiter und der Vielfalt unseres Handels“

Der Wirtschaftsverband hds begrüßt die Entscheidung der Kommission. „Eines gleich vorweg: Wir möchten nicht die Sonn- und Feiertagsöffnungen von Geschäften wieder abschaffen, sondern die Öffnungszeiten reglementieren und eine lokale, auf die Bedürfnisse Südtirols zugeschnittene Lösung herbeiführen“, stellt hds-Präsident Philipp Moser klar. „Es braucht eine eigene Regelung im Interesse der Betriebe, Mitarbeiter und der Vielfalt unseres Handels. Zudem ist der Sonntag, so wie es unsere Werte und Tradition vorsehen, ein Ruhetag und schaffe damit Freiraum für persönliche Interessen, Gemeinschaft und Familie“, so Moser weiter.

„So wie bereits viele andere Bereiche im Handel autonom in Südtirol geregelt werden können, so soll auch dieser Teil folgen, auch um die Geschäftsöffnungszeiten bzw. Schließungen an Sonn- und Feiertagen südtirolweit regeln zu können“, betont Moser.

Umfrage zum Thema

Um die Stimmung zu diesem Thema unter den Mitgliedsbetrieben abzufragen, hatte der hds Ende 2022 eine landesweite Erhebung durchgeführt. „Die Ergebnisse bestätigen unseren bisherigen Weg: Es braucht eine auf Südtirol zugeschnittene Regelung“, so das Fazit von Präsident Moser.

Auf die Frage, ob sich der hds für eine Sonn- und Feiertagsschließung im Einzelhandel einsetzen soll, hatte eine sehr große Mehrheit der Beteiligten (82,39 Prozent) mit Ja geantwortet – unabhängig von ihrer Herkunft (Stadt oder Landgemeinde und Bezirk) sowie vom Bereich (Food und Non-Food), in welchem sie tätig sind.