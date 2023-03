Ladiner nominieren Kompatscher und Alfreider 

Vahrn – Der SVP-Verbindungsausschuss hat vorgestern in Vahrn in Anwesenheit von Parteiobmann Philipp Achammer, Regionalassessor Manfred Vallazza, Gebietsobfrau Lara Moroder einstimmig Arno Kompatscher als Spitzenkandidat und Daniel Alfreider als Spitzenkandidat der SVP-Ladina für die kommende Landtagswahl im Herbst 2023 nominiert. „Die Ladiner wissen ihre Anliegen bei Arno Kompatscher und Daniel Alfreider gut aufgehoben. Beide haben auch in Krisen bewiesen, dass sie den Mut zu wichtigen Entscheidungen haben und wir vertrauen darauf, dass sie auch in Zukunft die richtigen Weichen für Südtirol stellen,“ so die Mitglieder der SVP-Ladina.

Das Führungsgremium der SVP Ladina hat sich gestern in Anwesenheit von Parteiobmann Philipp Achammer mit den kommenden Landtagswahlen befasst und dabei Kompatscher und Alfreider offiziell als Spitzenkandidaten nominiert. Für die SVP Ladina zähle Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Stabilität. Die beiden Spitzenpolitiker haben alle diese Voraussetzungen und werden sich weiterhin für eine positive Weiterentwicklung Südtirols einsetzen, zeigte sich die SVP-Ladina überzeugt, zudem haben beide große politische Erfahrung und werden über Parteigrenzen hinweg sehr geschätzt und respektiert.

Parteiobmann Philipp Achammer berichtete von der Themenklausur und den derzeit laufenden Thementischen, bei der die SVP-Basis mit einbezogen wird. „Der offene, konstruktive, aber teils auch kritische Dialog mit unserer Basis hat sich bewährt. Wir haben zu allen wichtigen Themen wertvolle Ideen und Anregungen gesammelt, die in das kommende Wahlprogramm einfließen werden“, so der SVP-Obmann.

Landeshauptmann Arno Kompatscher zeigte sich nach der Nominierung durch den erweiterten Verbindungsausschuss erfreut und bekräftigte: „Es ist für mich eine Ehre und Freude, dass mich der ladinische Verbindungsausschuss wiederum als Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl nominiert hat. Mir ist auch bewusst, dass die großen politischen Herausforderungen, die vor uns liegen, nur gemeinsam erfolgreich bewältigt werden können. Umso mehr freut mich die geschlossene Unterstützung der SVP-Ladina.“

Der Ladinerkandidat Daniel Alfreider betonte nach seiner Nominierung „Unser Wohlstand ist kein Wirtschaftswunder, sondern Ertrag der Arbeit vieler Menschen. Alle von ihnen verdienen Dank und Anerkennung. Südtirol ist ein wirtschaftlich starkes Land. Unser Reichtum liegt in der Begabung und Ausbildung sowie der Fertigkeiten und des mutigen Unternehmungsgeistes unserer Leute. Wir vertrauen auf die Mitverantwortung und Solidarität der Menschen, damit das Erreichte bewahrt und fortentwickelt werden kann. Die Politik hat die Aufgabe, die entsprechenden Rahmenbedingungen für eine solide Grundlage zu schaffen, damit wir gemeinsam mit Zuversicht die Zukunft gestalten können. In diesem Sinne werde ich mich weiterhin mit aller Kraft für Südtirol einsetzen.“

Regionalassessor für Minderheiten Manfred Vallazza betonte in seinem Referat: „Wichtig ist, dass wir in unserer Partei und besonders wir Ladiner an einem Strang ziehen und uns gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft in unserem Südtirols einsetzen“.

Weiters führt der Regionalassessor aus: “Vor kurzem sind die Beiträge der Kulturinstitute zum Erhalt der latinischen Sprache genehmigt worden. Dies ist unerlässlich, damit unsere Institute weiterhin ihre Arbeit in hoher Qualität verrichten können. Weitere Beiträge sind für die Unterhaltung der Tätigkeit der Vereine vorgesehen. Vereine sind wesentlich für die Pflege der ladinischen Kultur und des Ehrenamtes.”

Die SVP Ladina hat sich auch für die Unterstützung von Manfred Vallazza als Bezirkskandidaten des Pustertales für die Landtagswahlen ausgesprochen. Vallazza leistet eine gute Arbeit und ist bei den Ortsgruppen präsent und geschätzt. Vallazza hat in seinen jungen Jahren bereits viel politische Erfahrungen sammeln können: als SVP-Gebietsobmann des Gadertales und als Landtagsabgeordneter sowie als Regionalassessor. Zudem hat er sich in zahlreichen Gremien durch Fleiß, engagierte Mitarbeit und Kompetenz bewiesen.

Der ladinische Verbindungsausschuss dankte auch Parteiobmann Achammer für sein Engagement in den vergangenen Jahren. Achammer wird gemeinsam mit Arno Kompatscher und Daniel Alfreider bei den kommenden Landtagswahlen die Liste der SVP anführen und gemeinsam für Land und Leute arbeiten.