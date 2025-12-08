Lage nach Putschversuch in Benin “unter Kontrolle”

Von: APA/AFP

Nach dem gescheiterten Putschversuch im westafrikanischen Benin hat sich die Situation in dem Land nach Behördenangaben beruhigt. “Ich möchte Ihnen versichern, dass die Lage vollständig unter Kontrolle ist”, sagte Präsident Patrice Talon Sonntagabend im Staatsfernsehen. Eine Gruppe von Militärs hatte in der Früh die Absetzung Talons verkündet. Der Putschversuch wurde mit Unterstützung der nigerianischen Armee vereitelt. Rund ein Dutzend Soldaten seien verhaftet worden.

Das erfuhr AFP aus Militär- und Sicherheitskreisen. Eine Gruppe von Militärangehörigen hatte Sonntagfrüh im Staatsfernsehen erklärt, dass Talon “seines Amtes als Präsident der Republik enthoben” werde. Die Soldaten bezeichneten sich als “Militärkomitee für die Neugründung (CMR)” und begründeten ihre vermeintliche Machtübernahme mit der “fortschreitenden Verschlechterung der Sicherheitslage im Norden Benins”.

AFP-Korrespondenten hörten frühmorgens Schüsse in den Straßen der Wirtschaftsmetropole Cotonou. Soldaten blockierten die Zugänge zum Präsidentenpalast und zum Sitz des Staatsfernsehens.

Aus Kreisen des Präsidialamts hieß es, bei den rebellierenden Militärs handle es sich “um eine kleine Gruppe von Menschen, die nur Zugang zum Fernsehen haben”. Die regulären Streitkräfte seien dabei, die “Kontrolle zurückzugewinnen”. Weiter hieß es: “Die Stadt und das Land sind vollkommen sicher. Auch der Präsident und seine Familie sind sicher.”

Putsch vereitelt

Innenminister Alassane Seidou sagte später im staatlichen Fernsehen, der Putsch sei vereitelt worden. Auch aus Militärkreisen hieß es, die Lage sei “unter Kontrolle”. Den Putschisten sei es nicht gelungen, Talons Residenz oder das Präsidialamt einzunehmen. AFP-Reporter konnten die Angaben zunächst nicht überprüfen, da der Zugang zu diesen Gebäuden und anderen Teilen der Stadt gesperrt war.

Die beninischen Streitkräfte wurden bei ihrem Einsatz gegen die Putschisten von der Armee des Nachbarlandes Nigeria unterstützt. Das nigerianische Präsidialamt erklärte, auf Ersuchen Benins hätten Kampfflugzeuge Angriffe in Cotonou ausgeführt. Auch Bodentruppen seien im Benin im Einsatz.

Die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) erklärte, es würden auch Soldaten aus Ghana, der Elfenbeinküste und Sierra Leone nach Benin entsandt, um der Regierung bei der “Aufrechterhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung” zu helfen.

“Baumwollkönig von Cotonou”

Der 67-jährige ehemalige Geschäftsmann Talon wird auch als “Baumwollkönig von Cotonou” bezeichnet. Nach zehn Jahren im Präsidentschaftsamt muss er laut Verfassung im April 2026 die Macht abgeben. Seine Amtszeit war von solidem Wirtschaftswachstum geprägt, jedoch auch von einer Zunahme islamistischer Gewalttaten.

Nach der Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich 1960 war die Geschichte des westafrikanischen Landes zunächst von Putschversuchen dominiert. Später galt das Land lange als gut funktionierende Mehrparteien-Demokratie. Seit dem Amtsantritt von Präsident Talon im Jahr 2016 wächst jedoch die Kritik, dieser führe sein Land zunehmend autoritär. Zahlreiche Oppositionsführer wurden inhaftiert oder gingen ins Exil.