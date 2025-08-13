Aktuelle Seite: Home > Politik > Land stellt klar: „Mehr Geld für alle Gemeinden“
Irreführende Debatte um Verteilung von Mitteln an Gemeinden

Land stellt klar: „Mehr Geld für alle Gemeinden“

Mittwoch, 13. August 2025 | 18:57 Uhr
Die Landesmittel für die Gemeindefinanzierung werden insgesamt deutlich aufgestockt. Alle Gemeinden erhalten mehr Mittel als bisher.
LPA/Peter Daldos
Schriftgröße

Von: idr

Bozen – „Das Land behält keinerlei Mittel aus der Ortstaxe ein oder zieht sie den Gemeinden zurück. Im Gegenteil: Die Landesmittel für die Gemeindefinanzierung werden insgesamt deutlich aufgestockt. Alle Gemeinden erhalten mehr Mittel als bisher“, erklärt Landeshauptmann und Finanzlandesrat Arno Kompatscher am 13. August. Er reagiert damit auf eine aktuelle Pressemitteilung der Vertreter der Südtiroler Grünen, die behaupten, die Landesregierung nehme den Gemeinden über die Gemeindefinanzierung jene zehn Prozent der Ortstaxe wieder weg, die diese nicht an Tourismusorganisationen weitergeben. „Diese Darstellung ist sachlich falsch“, stellt Kompatscher klar.

Gemeindefinanzierung beruht auf bewährten Prinzipien

Die Verteilung der Finanzmittel orientiert sich seit jeher an den Kriterien Finanzkraft und Finanzbedarf der Gemeinden. Die genauen Berechnungsgrundlagen werden in einer Vereinbarung mit dem Gemeindenverband festgelegt. „Diese Vereinbarung wird derzeit mit dem Gemeindenverband diskutiert. Ein erster Entwurf wurde am 28. Juli vorgestellt und stieß auf breite Zustimmung“, so Kompatscher.

Solidarischer Ausgleich zwischen Gemeinden

Die Vereinbarung sieht – wie bisher – eine solidarische Umverteilung vor, um strukturelle Unterschiede zwischen den Gemeinden auszugleichen. Dabei werden alle Gemeindeeinnahmen, also auch die Ortstaxe, zu 50 Prozent in die Finanzkraftberechnung einbezogen.

Transparenz und Solidarität statt falscher Behauptungen

„Die Ortstaxe verbleibt vollständig bei den Gemeinden“, betont der Landeshauptmann. „Sie wird lediglich – wie alle anderen Einnahmen auch – teilweise im Finanzkraftausgleich berücksichtigt. Das ist seit Jahren gelebte Praxis und dient dem fairen Ausgleich zwischen finanziell starken und weniger begünstigten Gemeinden.“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Wolf im Obervinschgau entnommen
Kommentare
106
Wolf im Obervinschgau entnommen
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
71
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Kommentare
64
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
Kommentare
55
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
Seceda-Seilbahn: Ausbau gestoppt – vorerst
Kommentare
45
Seceda-Seilbahn: Ausbau gestoppt – vorerst
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 