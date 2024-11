Land sucht technische Inspektoren

Stellen in Landeszahlstelle und in Abteilung Landwirtschaft

Von: Ivd

Bozen – Über einen öffentlichen Wettbewerb werden insgesamt drei Stellen als technische Inspektorin/technischer Inspektor ausgeschrieben. Geboten wird dabei eine unbefristete Anstellung in Vollzeit in der achten Funktionsebene. Zwei Stellen (Vollzeit oder Teilzeit) sind für die Abteilung Landwirtschaft, genauer für das Amt für Obst- und Weinbau und Landespflanzenschutzdienst sowie für das Amt für landwirtschaftliche Informationssysteme LAFIS, vorgesehen, eine Vollzeitstelle ist in der Landeszahlstelle, im Amt für Genehmigungen und technischer Dienst, zu besetzen.

Wer den Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums im technischen oder wissenschaftlichen Bereich nachweisen kann und über den Zweisprachigkeitsnachweis C1 (ehem. Niveau A) verfügt, kann sich für den Wettbewerb anmelden. Dieser findet dann am 13. Jänner (schriftliche Prüfung) und am 16. Jänner (mündliche Prüfung) statt. Die Stellen sind der deutschen und ladinischen Sprachgruppe vorbehalten, am Wettbewerb können jedoch auch Angehörige der italienischen Sprachgruppe teilnehmen. Über die Mobilität können sich auch alle, die bereits ein bestehendes unbefristetes Dienstverhältnis mit einer öffentlichen Körperschaft haben, für die drei Stellen bewerben. Die Bewerber werden dabei einer mündlichen bzw. praktisch-mündlichen Prüfung unterzogen.

Die Anmeldefrist läuft bis 20. Dezember (12.00 Uhr), Anmeldungen erfolgen ausschließlich online über das Landeswebportal (Anmeldung für den Wettbewerb hier, Anmeldung für die Mobilität hier). Informationen gibt es zudem im Landesamt für Personalaufnahme bei Claudia Weger (claudia.weger@provinz.bz.it oder 0471 411 565).