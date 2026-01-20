Land unterstützt Tätigkeiten im Bereich Sport mit 28 Millionen Euro

Von: mk

Bozen – Mit den Olympischen Winterspielen Mailand Cortina und den olympischen Biathlonbewerben in Antholz steht Südtirols Sporthighlight unmittelbar bevor. Die Begeisterung für den Sport und die Unterstützung der zahlreichen Sportvereinigungen schlägt sich auch in Zahlen des Landeshaushaltes nieder. So sind im Haushalt für das Jahr 2026 über 28 Millionen für den Bereich Sport reserviert. “Der Fokus liegt in der Förderung und der Stärkung der Sportvereine und Sportverbände, da sie die Basis für unser Sportwesen sind”, betont der Landesrat für Sport, Peter Brunner.

22 Millionen Euro fließen als Investitionsbeiträge an Gemeinden und Sportorganisationen. Damit werden Sportanlagen von Landes- oder Bezirksinteresse verwirklicht oder saniert. Die Investitionen kommen dabei sowohl den Städten (beispielsweise Sanierung der Eishalle in Bozen, die Erweiterung der Sportzone Milland in Brixen oder jene des Schwimmbads in Bozen) als auch der Peripherie (wie z.B. Sanierung der Eishalle in Latsch oder die Erweiterung der Tennishalle in Sexten) zugute.

“Wir wollen moderne und funktionelle Strukturen für die Ausübung unterschiedlichster Sportdisziplinen zur Verfügung stellen. Denn Sport sollten möglichst vielen Menschen, möglichst wohnortnahe ermöglicht werden”, ist Landesrat Brunner überzeugt.

Die Südtiroler Sportorganisationen werden mit 6,5 Millionen Euro in ihrer laufenden Tätigkeit unterstützt. Gefördert wird damit unter anderem die Organisation von Veranstaltungen wie Welt- und Europacups in unterschiedlichsten Disziplinen und nationale oder internationale Wettkämpfe. Auch Aus- und Fortbildungen, wie Schulungen von Trainerinnen und Trainern oder Kurse für die Verwaltung der Sportvereine, werden vom Land finanziell bezuschusst.

“Beim Amt für Sport suchen jährlich rund 450 Südtiroler Sportvereine mit insgesamt 97.000 aktiven Mitgliedern an, die landesweit aktiv sind und wesentlich dazu beitragen, die Vielfalt im Sport tagtäglich mit Leben zu füllen. Dies wollen wir auch mit Beiträgen aus dem Landeshaushalt unterstützen”, sagt Sportlandesrat Brunner.