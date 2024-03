Landeshauptmann empfängt Oberlandesgerichtspräsidenten

Bozen – Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am gestrigen 5. März den neuen Präsidenten des Oberlandesgerichts Trient, Eugenio Gramola, empfangen.

Am gestrigen späten Nachmittag erhielt Landeshauptmann Arno Kompatscher Besuch vom neuen Präsidenten des Oberlandesgerichts Trient, Eugenio Gramola. Beide Gesprächspartner betonten die Wichtigkeit einer guten und von Offenheit geprägten Zusammenarbeit. Kompatscher berichtete über sein jüngstes Treffen mit dem Staatssekretär im Justizministerium, Andrea Ostellari, bei dem das Thema Personal in den Südtiroler Justizämtern im Vordergrund stand. “Mit dem Staatssekretär haben wir unter anderem auch über die Arbeitsgruppe bestehend aus Technikern und Verantwortungsträgern gesprochen, welche demnächst für die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung, in diesem Fall eine Mehrjahresvereinbarung, eingerichtet wird. Dabei sollen der Personalplan und die vom Ministerium zu tragenden Kosten festgelegt werden”, erklärte Kompatscher nach dem Treffen mit Gramola. “Die Vereinbarung ist der Ausgangspunkt für eine optimierte Arbeit in der Justizverwaltung auf der Grundlage der entsprechenden Durchführungsverordnung. Wenn die Rechtsprechung innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens agiert, ist dies ein Mehrwert – auch für unsere Region”, sagte Kompatscher.

Vor seinem Auftrag in Trient war Eugenio Gramola Präsident des Landesgerichts von Aosta; als Richter war er dort 35 Jahre lang im Dienst, seit 2017 hatte er das Amt des Präsidenten inne.