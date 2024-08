Landesrätin Ulli Mair lobt Eppaner Ortspolizei: „Leuchtendes Beispiel“

Von: mk

Eppan – Die Landesrätin für Sicherheit, Ulli Mair, spricht den Einsatzkräften der Ortspolizei Eppan ihr ausdrückliches Lob und höchste Anerkennung für den jüngsten erfolgreichen Einsatz aus. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten neben einem gestohlenen E-Bike im Wert von rund 3.000 Euro auch eine erhebliche Menge an Drogen sicherstellen.

In der Wohnung eines 45-jährigen Mannes fanden die Beamten insgesamt 2.693 Ecstasy-Tabletten mit einem Gewicht von rund 1,3 Kilogramm und einem Straßenwert von etwa 40.000 Euro, die im Kühlschrank versteckt waren. Darüber hinaus wurden sieben Cannabispflanzen sichergestellt, die der Täter in Töpfen zog.

„Die Ortspolizei Eppan hat mit dieser Aktion gezeigt, wie wichtig und effektiv die Arbeit unserer lokalen Sicherheitskräfte in der Bekämpfung von Kriminalität und in der Sicherstellung der öffentlichen Ordnung ist. Ein Coup, der richtungsweisend ist und als leuchtendes Beispiel dafür steht, was wir in ganz Südtirol erreichen wollen: Handlungsstarke Ortspolizeien, die im engen Austausch untereinander und in Zusammenarbeit mit den staatlichen Sicherheitskräften effektive und wirksame Kriminalitätsbekämpfung vor Ort betreiben“, so Landesrätin Mair.

„Um dies zu gewährleisten, wollen wir in eine bessere Ausrüstung, Ausbildung sowie Bezahlung und Absicherung der Ortspolizisten investieren. Parallel dazu verfolgen wir das Ziel, sie mit zusätzlichen, strategisch relevanten Zuständigkeiten auszustatten und eine wesentlich bessere Vernetzung mit den staatlichen Polizeiorganen zu erreichen, etwa beim Zugriff auf Ermittlungsregister“, so Mair.

„Die Gespräche zur Umsetzung dieser von uns geplanten Weichenstellungen sind in vollem Gange. Derzeit befasst sich auch das Parlament in Rom mit einem Gesetzentwurf zur Reform der lokalen Polizeikräfte, welcher mehrere Maßnahmen vorsieht, um die Befugnisse der Ortspolizeien zu erweitern und die Vernetzung mit den staatlichen Polizeiorganen zu fördern. Diese geplante gesetzliche Neuregelung wollen wir bestmöglich für unsere Zielsetzung nutzen“, so Landesrätin Mair.

Der erfolgreiche Einsatz der Ortspolizei in Eppan sei ein klares Zeichen dafür, dass die geplanten Maßnahmen auf fruchtbaren Boden fallen werden. Die Landesrätin fordert deshalb auch die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, weiterhin wachsam zu sein und Verdachtsmomente der Polizei zu melden. Nur gemeinsam könne man eine sichere und lebenswerte Umgebung für alle garantieren, so die freiheitliche Landesrätin.