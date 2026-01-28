Landesrat Messner trifft Minister Schillaci und Foti in Rom

Von: mk

Rom – Der Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit Hubert Messner hat am Dienstag in Rom den italienischen Gesundheitsminister Orazio Schillaci sowie den Minister für europäische Angelegenheiten, den PNRR und Kohäsionspolitik, Tommaso Foti, zu einem Arbeitsgespräch getroffen. Die Sitzung fand im Palazzo Chigi unter Beteiligung der Präsidenten und Gesundheitsassessoren der Regionen und autonomen Provinzen statt. Im Mittelpunkt stand eine umfassende Bewertung des Fortschritts der PNRR-Maßnahmen im Gesundheitsbereich sowie die Abstimmung operativer Details für die Abrechnungsmodalitäten der Projekte.

Zentrales Thema des Treffens waren die PNRR-Ziele zum Ausbau der wohnortnahen Versorgung. Dazu zählen insbesondere die neuen territorialen Strukturen wie die Gemeinschaftshäuser und Gemeinschaftskrankenhäuser, die künftig ein tragendes Fundament der regionalen Gesundheitsversorgung bilden sollen. Nach Analyse des Umsetzungsstands in den jeweiligen Regionen orteten die Minister Aufholbedarf vor allem noch bei der fristgerechten Abrechnung der Vorhaben nach den von der EU festgelegten Modalitäten. Hier konnten beim Treffen nun letzte operative Anweisungen geklärt und Maßnahmen für die kommenden Monate abgestimmt werden. An die Regionen erging der Appell, besonders die Abrechnungsverfahren nach Möglichkeit zu beschleunigen.

Landesrat Messner hob im Rahmen des Treffens die Fortschritte hervor, die Südtirol in den vergangenen Monaten erzielen konnte. “Bis Juni 2026 werden wir sieben der insgesamt zwölf geplanten Gemeinschaftshäuser sowie zwei der drei vorgesehenen Gemeinschaftskrankenhäuser in Betrieb nehmen”, erklärte Messner. Auch zusätzliche zentrale PNRR-Maßnahmen seien bereits erfolgreich abgeschlossen worden: So wurden alle 23 vorgesehenen medizinischen Großgeräte in Betrieb genommen, umfangreiche erdbebensichere Sanierungsmaßnahmen am Krankenhaus Bozen umgesetzt sowie der Ausbau der Intensiv- und Subintensivbetten im ganzen Land vorangetrieben.

Messner zeigte sich mit dem bisherigen Verlauf zufrieden: “Die Sitzung war konstruktiv und lösungsorientiert. Wir haben klar aufgezeigt, wo wir stehen, welche Fortschritte bereits erzielt wurden und welche Unterstützungsmaßnahmen wir uns noch wünschen.” Der Gesundheitslandesrat äußerte sich zuversichtlich, dass gemeinsam mit den Ministerien die Weiterentwicklung der wohnortnahen Versorgung einen großen Schritt vorangebracht werden könne. “Die neuen Strukturen werden langfristig zur Stärkung der Gesundheitsversorgung in Südtirol und dem restlichen Italien beitragen”, sagte Messner.