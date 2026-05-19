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Landesrat Luis Walcher thematisiert auch Trinkwasserversorgung

Landesregierung will in ländliches Wegenetz investieren

Dienstag, 19. Mai 2026 | 18:09 Uhr
Walcher Sondersitzung Lreg - Schloss Karneid_Fabio Brucculeri_7
LPA/Fabio Brucculeri
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Von: mk

Karneid – Landesrat Luis Walcher legte bei der Sondersitzung die wichtigsten Punkte für seine Bereiche Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus dar: Die Sicherung der Versorgung mit Trinkwasser und Löschwasser habe höchste Priorität, unterstrich er. Es müsse weiterhin gewährleistet werden, dass jede Hofstelle an Trinkwasserversorgungsanlagen und Löschwasserversorgungsanlagen angeschlossen ist und die Primärinfrastruktur im ländlichen Raum und im Berggebiet verbessert wird. Gefördert werden Bau, Ausbau und Sanierung von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen und Löschwasserversorgungsanlagen. Zu den Infrastrukturen von grundlegender Bedeutung gehört neben der Versorgung mit Trinkwasser und Löschwasser auch die Erschließung durch Straßen.

“Das ländliche Wegenetz ist von grundlegender Bedeutung für den Weiterbestand des ländlichen Raums und auch der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Tätigkeit”, unterstrich Landesrat Walcher, “es ist grundlegend für die Erreichbarkeit und Anbindung der ländlichen Bevölkerung. In den vergangenen Jahren haben wir gemerkt, dass es bei den Investitionen einen großen Aufholbedarf gibt. Deshalb hat die Landesregierung bereits im vergangenen Jahr im Nachtragshaushalt ein Zusatzprojekt für jene Gemeinden vorgesehen, die besonders viele Kilometer an ländlichem Wegenetz zu betreuen haben. Dieses Zusatzprojekt werden wir auch heuer fortführen, weil wir überzeugt sind, dass jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch auf Straßen in einem guten Zustand hat – unabhängig davon, ob jemand im Dorf oder außerhalb wohnt. Gerade in der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern gibt es Gemeinden mit besonders vielen Kilometern an ländlichem Wegenetz, weshalb hier Unterstützung besonders wichtig ist,” betonte Landesrat Walcher.

Für Straßen, die im entsprechenden Bauleitplan als Gemeindestraße klassifiziert sind, die sich im ländlichen Raum und Berggebiet befinden und der Erschließung landwirtschaftlicher Betriebe dienen, können nach einer vor vier Monaten erfolgten Änderung der Kriterien Finanzierungen bis zu 80 Prozent der anerkannten Ausgaben gewährt werden.

Bezirk: Salten/Schlern

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