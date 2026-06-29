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Von der Landesregierung genehmigt

Landesrichtpreisverzeichnisse: Grünes Licht für Sonderauftrag

Montag, 29. Juni 2026 | 12:17 Uhr
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LPA/Greta Stuefer
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Von: mk

Bozen – In der Sitzung vom 26. Juni hat sich die Landesregierung darauf geeinigt, einen Sonderauftrag für die Verwaltung, Erstellung und Aktualisierung der Landesrichtpreisverzeichnisse für den Hoch- und Tiefbau und den Bevölkerungsschutz einzurichten. Damit sollen die Kompetenzen der Landesverwaltung im Bereich der Planung öffentlicher Bauvorhaben und der Kontrolle der öffentlichen Ausgaben gestärkt werden. Die staatliche Gesetzgebung überträgt den Regionen und autonomen Provinzen nämlich die Aufgabe, die offiziellen Richtpreisverzeichnisse zu erstellen, auf deren Grundlage die öffentlichen Auftraggeber den geschätzten Auftragswert ermitteln.

Dieser Dienst wird in der Landesabteilung Hochbau und technischer Dienst angesiedelt und in Abstimmung mit der Landesabteilung Tiefbau, der Agentur für öffentliche Verträge (AOV) und dem Landesinstitut für Statistik (ASTAT) durchgeführt. Der Sonderauftrag wird unter anderem zuständig sein für die Erhebung und Analyse der für die Landesrichtpreisverzeichnisse relevanten Daten, die Ermittlung der Parameterkosten für die Bereiche Hoch- und Tiefbau, die Aktualisierung der Richtpreisverzeichnisse und den kontinuierlichen Austausch mit den institutionellen Stakeholdern.

Mit dieser Entscheidung wird die Erstellung der Landesrichtpreisverzeichnisse für öffentliche Bauvorhaben wieder im Land verankert, um eine größere Unabhängigkeit gegenüber den Wirtschaftsteilnehmern sicherzustellen und die öffentliche Kontrolle über dieses wichtige Instrument zu stärken.

“Die Landesrichtpreisverzeichnisse dienen als Bezugspunkt für die Ermittlung der Kosten von Bauvorhaben. Die starken Preisschwankungen der letzten Jahre haben deutlich gemacht, dass eine kontinuierliche Überwachung und eine immer genauere Analyse erforderlich sind”, sagt Hochbaulandesrat Christian Bianchi. “Deshalb möchten wir die erforderlichen Kompetenzen innerhalb der Verwaltung bündeln. Ziel ist es, die Prozesse für die Preisermittlung zu rationalisieren sowie die technische Einheitlichkeit  zwischen den beteiligten Fachbereichen und den ständigen Austausch mit den Akteuren der Branche zu gewährleisten.”  Dies sei ein wichtiger Schritt hin zu einem Organisationsmodell, das die Rolle der Landes stärkt. “Der Sonderauftrag wird es ermöglichen, aktualisierte und abgestimmte Richtpreisverzeichnisse zu erhalten – das ist im Interesse der öffentlichen Verwaltung, aber auch der Wirtschaft und der Gesellschaft”, so Bianchi.

Bezirk: Bozen

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