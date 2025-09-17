Aktuelle Seite: Home > Politik > Landhaus 12 derzeit telefonisch nicht erreichbar
An Behebung des technischen Defekts wird gearbeitet

Landhaus 12 derzeit telefonisch nicht erreichbar

Mittwoch, 17. September 2025 | 10:59 Uhr
Landhaus12
lpa
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Derzeit sind die Büros des Landhauses 12 in der Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1 in Bozen telefonisch nicht erreichbar. Grund ist ein technisch bedingter Stromausfall. An der Behebung des Defekts wird bereits intensiv gearbeitet.

Betroffen sind die Ämter der Abteilungen Arbeitsmarktservice, Wohnbau, Gesundheit und Soziales, das Landesstatistikinstitut Astat, die Familienagentur, die Agentur für Soziale und Wirtschaftliche Entwicklung (ASWE), die Agentur für Wohnbauaufsicht, das Arbeitsförderungsinstitut (AFI), das Arbeitsinspektorat, das Arbeitsvermittlungszentrum Bozen und die Ressorts Gesundheitsvorsorge und Gesundheit sowie Sozialer Zusammenhalt, Familie, Senioren, Genossenschaften und Ehrenamt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
63
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
55
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
53
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
52
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Muss jetzt auch die A22 bei Stau die Maut reduzieren?
Kommentare
38
Muss jetzt auch die A22 bei Stau die Maut reduzieren?
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 