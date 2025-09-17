Landhaus 12 derzeit telefonisch nicht erreichbar

Von: mk

Bozen – Derzeit sind die Büros des Landhauses 12 in der Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1 in Bozen telefonisch nicht erreichbar. Grund ist ein technisch bedingter Stromausfall. An der Behebung des Defekts wird bereits intensiv gearbeitet.

Betroffen sind die Ämter der Abteilungen Arbeitsmarktservice, Wohnbau, Gesundheit und Soziales, das Landesstatistikinstitut Astat, die Familienagentur, die Agentur für Soziale und Wirtschaftliche Entwicklung (ASWE), die Agentur für Wohnbauaufsicht, das Arbeitsförderungsinstitut (AFI), das Arbeitsinspektorat, das Arbeitsvermittlungszentrum Bozen und die Ressorts Gesundheitsvorsorge und Gesundheit sowie Sozialer Zusammenhalt, Familie, Senioren, Genossenschaften und Ehrenamt.