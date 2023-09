Landtag: Präsidentin Mattei empfängt Oberst Dinoi

Bozen – Die Präsidentin des Südtiroler Landtags, Rita Mattei, hat heute Oberst Giuseppe Dinoi, den neuen Landeskommandanten der Finanzpolizei, im Landtag empfangen. Der Oberst tritt die Nachfolge von General Gabriele Procucci an, ist bereits seit 2022 in Bozen stationiert und hatte die Leitung der Wirtschafts- und Finanzpolizei in Bozen inne: “Aus diesem Grund”, so Mattei, “ist er bereits mit der lokalen Situation und dem Gebiet, in dem er arbeiten wird, vertraut.“

Der aus der Provinz Tarent stammende Dinoi hatte leitende Funktionen inne in der Provinz Rovigo, in Florenz und Tarent, in Lecce und Rom im Bereich der Ermittlungen zur organisierten Kriminalität sowie in Caserta bei der Wirtschafts- und Finanzpolizei. Präsidentin Mattei beglückwünschte ihn zu seiner Ernennung und wünschte ihm alles Gute für seine neue anspruchsvolle Aufgabe.