Landtagsausschuss unternimmt Lehrfahrt in den Rheingau: Interesse an Sprühdrohnen

Von: mk

Bozen – Der II. Gesetzgebungsausschuss des Südtiroler Landtages befindet sich dieser Tage unter Leitung von Ausschussvorsitzenden Josef Noggler auf Studienfahrt in Hessen, um sich über den Einsatz von Sprühdrohnen in der Landwirtschaft zu informieren. Ziel der Informationsreise, die Teil der vom Abgeordneten Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) angeregten Anhörung „Pflanzenschutz: Herausforderungen und Strategien für Südtirol“ ist, ist das traditionsreiche Weinbaugebiet Rheingau, wo der Einsatz von Sprühdrohnen im Weinbau bereits praktisch erprobt wird.

Im Mittelpunkt der Reise steht die Frage, welches Potenzial moderne Drohnentechnologie insbesondere in schwer zugänglichen Steillagen des Obst- und Weinbaus bietet. Während in Hessen Sprühdrohnen bereits eingesetzt werden, befindet sich Südtirol derzeit noch in der Vorbereitungsphase und wartet auf die staatliche Zulassung in Italien.

Die Mitglieder des Ausschusses werden bei ihrer Studienfahrt unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern des Weinbauverbands Rheingau zusammentreffen und sich an der Hochschule Geisenheim über das Forschungsprojekt „DIWAKOPTER – Digitalisierung im Wein- und Ackerbau mit Multikoptern“ informieren. Geplant ist zudem eine praktische Vorführung einer Sprühdrohne durch ein örtliches Dienstleistungsunternehmen.

Ausschussvorsitzender Noggler betont die Bedeutung solcher Reisen für die parlamentarische Arbeit: „Studienfahrten ermöglichen es uns, Entwicklungen nicht nur theoretisch zu diskutieren, sondern direkt vor Ort zu erleben. Gerade bei neuen Technologien wie Sprühdrohnen ist der Austausch mit Forschung, Praxis und politischen Entscheidungsträgern wertvoll, um Chancen und Grenzen realistisch einschätzen zu können.“

Für Studienfahrt-Initiator Leiter Reber steht vor allem der Wissensgewinn für Südtirols Landwirtschaft im Vordergrund: „Südtirols Obst- und Weinwirtschaft steht vor sehr großen Herausforderungen – gerade was die Rentabilität, den Pflanzenschutz und Bewirtschaftung von Steillagen betrifft. Wir wollen von den Erfahrungen der Hessen lernen und prüfen, welche Maßnahmen auch für unsere Bauern und Bäuerinnen hilfreich sein können.“

Neben der fachlichen Fortbildung gibt es auch einen politischen Austausch: So besucht die Delegation den Hessischen Landtag in Wiesbaden, wo Treffen mit Landtagspräsidentin Astrid Wallmann, mit Mitgliedern des Parlamentarischen Freundeskreises Südtirol, dem Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt sowie dem hessischen Minister für Landwirtschaft und Umwelt, Ingmar Jung, auf dem Programm stehen. Zudem findet ein Besuch der Plenarsitzung des Hessischen Landtags statt.

Der Delegation gehören neben dem Vorsitzenden Noggler (SVP) die Abgeordneten Madeleine Rohrer (Grüne), Sandro Repetto (PD – Demokratische Partei), Franz Locher (SVP), Jürgen Wirth Anderlan (JWA Wirth Anderlan), Hannes Rabensteiner (Süd-Tiroler Freiheit), Zeno Oberkofler (Grüne) und Leiter Reber an. Die während der Lehrfahrt gewonnenen Erkenntnisse werden dokumentiert und anschließend dem Landtag zur Verfügung gestellt.