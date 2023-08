Landtagswahlen: Immunologe Gänsbacher auf Widmanns Liste?

Bozen – Die Landtagswahlen im Oktober werfen in Südtirol schon länger ihre Schatten voraus. Der wohl größte Paukenschlag war zuletzt die Entscheidung des SVP-Polit-Urgesteins Thomas Widmann, mit einer eigenen Liste anzutreten.

Unter dem Namen „Für Südtirol mit Widmann“ feilt der frühere Landesrat und SVP-Obmann seitdem an seiner Kandidatenliste. Versprochen hat Widmann “einige Hochkaräter”. Einen davon könnte er am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen.

„Es ist an der Zeit, einen Mann vorzustellen, der in seiner Laufbahn ganz Außergewöhnliches geleistet hat, über Wissen verfügt wie kaum ein anderer und der für Zehntausende Menschen in besonders schwierigen Zeiten ein wichtiger Orientierungsgeber war“, kündigt Widmann am Donnerstag an.

Medienberichten zufolge könnte es sich dabei um den Immunologen und Pandemieexperten Bernd Gänsbacher handeln. Auf ihn würde diese Beschreibung zumindest wie die Faust aufs Auge passen. Das Portal stol.it berichtet am Nachmittag, dass Bernd Gänsbacher tatsächlich für Thomas Widmann ins Rennen geht.

Der Zuspruch zu seinem politischen Projekt ist für Widmann jetzt schon “überwältigend”: „Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es in der Südtiroler Politik eine Kurskorrektur braucht. Denn ein Plan kann noch so gut sein – wenn den Worten keine Taten folgen, ist er nutzlos“, so Widmann.