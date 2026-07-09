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In Bushehr befindet sich das einzige aktive Atomkraftwerk des Iran

Laut Iran-Medien Militäranlage nahe AKW Bushehr angegriffen

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 22:56 Uhr
In Bushehr befindet sich das einzige aktive Atomkraftwerk des Iran
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Von: APA/AFP

Eine Militäranlage in der Nähe der Stadt Bushehr im Süden des Iran ist laut Staatsmedien Ziel eines Angriffs geworden. “Eine Militäranlage in der Umgebung von Bushehr wurde angegriffen und von einem Geschoss des amerikanisch-zionistischen Feindes getroffen”, sagte Vizegouverneur Ehsan Jahanian am Donnerstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. In Bushehr befindet sich das einzige aktive Atomkraftwerk des Iran. Die USA stecken offenbar nicht hinter der Attacke.

“Die US-Streitkräfte haben in den vergangenen Stunden keinen neuen Angriff im Iran ausgeführt”, sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums.

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