Aktuelle Seite: Home > Politik > Laut Klitschko Brände in Kiew nach russischen Angriffen
Immer wieder russische Attacken

Laut Klitschko Brände in Kiew nach russischen Angriffen

Sonntag, 26. Juli 2026 | 06:59 Uhr
Immer wieder russische Attacken
APA/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

In der Nacht auf Sonntag ist es nach russischen Angriffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew laut Bürgermeister Vitali Klitschko in mindestens drei Bezirken zu Bränden gekommen. Demnach hätten herabstürzende Trümmerteile die Feuer ausgelöst. Die russischen Streitkräfte griffen die Stadt der ukrainischen Luftwaffe zufolge mit ballistischen Raketen an. Augenzeugen hörten mehrfache Explosionen. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zuvor vor neuen russischen Angriffen innerhalb von 48 Stunden gewarnt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
Kommentare
93
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Kommentare
68
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Kommentare
48
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Entsetzen in Kalabrien: “Katzen als lebende Brandstifter missbraucht”
Kommentare
44
Entsetzen in Kalabrien: “Katzen als lebende Brandstifter missbraucht”
Andrian: Bauer mal anders
Kommentare
43
Andrian: Bauer mal anders
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 