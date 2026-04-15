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Explosionen im Stadtzentrum

Laut Medien Bombenanschlag in Teheran

Mittwoch, 15. April 2026 | 11:23 Uhr
THEMENBILD, Feuer leer, Feuerwehr feuer brand flammen
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Von: APA/dpa

In der iranischen Hauptstadt Teheran ist erstmals seit Kriegsbeginn ein Bombenanschlag verübt worden. Bei zwei Explosionen im Stadtzentrum seien drei Menschen verletzt worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Es handelte sich um improvisierte Sprengsätze. Häuser in der Umgebung seien beschädigt worden. Die Lage sei unter Kontrolle, sagte ein lokaler Kommandant der Revolutionsgarden in einer Videoansprache, die das Onlineportal “Rouydad24” verbreitete.

Für den Anschlag machte er “Vaterlandsverräter” verantwortlich. Die genauen Umstände der Explosionen waren zunächst unklar. Iranischen Medien zufolge soll es sich um Sprengsätze auf Gasbasis gehandelt haben. Bisher hat keine Gruppe den Anschlag für sich reklamiert.

Auch in den sozialen Medien wurde über Explosionen in Teheran berichtet. Dem bekannten Netzaktivisten Vahid zufolge ereigneten sie sich im Stadtzentrum und hätten auch zwei Autos beschädigt.

Seit einer Woche gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe. Während des Krieges wurden bei den israelisch-amerikanischen Luftangriffen zahlreiche hochrangige Vertreter aus Politik und Militär in Iran getötet. Anschläge gelten in der Islamischen Republik hingegen als äußerst ungewöhnlich.

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