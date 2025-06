Lawrow und Rubio telefonierten vor Istanbul-Gesprächen

Von: APA/AFP

Unmittelbar vor den geplanten neuen Ukraine-Gesprächen am Montag in Istanbul haben nach Angaben Moskaus die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, miteinander telefoniert. Die beiden Politiker hätten dabei “ihre Standpunkte zu verschiedenen Initiativen hinsichtlich einer politischen Regelung der Ukraine-Krise” ausgetauscht, erklärte das russische Außenamt Sonntagabend laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur TASS.

Es sei dabei auch um “die Pläne zur Wiederaufnahme direkter Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine” gegangen. Unterhändler der Ukraine und Russlands sollen am Montag in Istanbul zu einer zweiten Verhandlungsrunde über eine Waffenruhe zusammenkommen.

Verhandlungsdelegationen entsandt

Beide Seiten gaben am Sonntag die Entsendung von Verhandlungsdelegationen in die türkische Metropole bekannt. Die ukrainische Delegation wird in Istanbul nach übereinstimmenden Angaben von diplomatischen Vertretern aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und weiteren europäischen Staaten beraten. Berlin bestätigte entsprechende Angaben des US-Sondergesandten Keith Kellogg.

Russland und die Ukraine hatten am 16. Mai zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren direkte Gespräche geführt. Bei dem Treffen, das ebenfalls in Istanbul stattfand, hatte es jedoch keine Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe gegeben. Beide Seiten einigten sich lediglich auf einen Gefangenenaustausch, der inzwischen auch stattgefunden hat.