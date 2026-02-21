Aktuelle Seite: Home > Politik > Libanesischer Präsident kritisiert israelische Angriffe
Libanesischer Präsident zeigt sich besorgt

Libanesischer Präsident kritisiert israelische Angriffe

Samstag, 21. Februar 2026 | 12:15 Uhr
Libanesischer Präsident zeigt sich besorgt
APA/APA/Lebanese Presidency Press Office/-
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der libanesische Präsident Joseph Aoun hat Israel am Samstag nach den jüngsten tödlichen Angriffen auf Stellungen der Hisbollah vorgeworfen, die diplomatischen Bemühungen zur Stabilisierung seines Landes zu untergraben. Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium kamen bei den Angriffen im Libanon am Freitagabend mindestens zehn Menschen ums Leben. 24 weitere Personen wurden demnach verletzt, darunter drei Kinder.

Die Schiitenmiliz Hisbollah teilte mit, unter den Toten seien acht ihrer Mitglieder und eine Hausangestellte aus Äthiopien. Die israelische Armee erklärte, sie habe mehrere Mitglieder der Hisbollah getötet, die für Raketenbeschuss zuständig gewesen seien. Demnach soll die vom Iran unterstützte Organisation zuletzt Raketenangriffe auf Israel geplant haben. Die Hisbollah-Mitglieder seien in Kommandozentralen der Miliz im Osten des Nachbarlandes getroffen worden.

Augenzeugen: Auch Unbeteiligte verletzt

Augenzeugen zufolge wurden die angegriffenen Gebäude völlig zerstört. Auch Nachbarhäuser seien beschädigt worden. Unbeteiligte Zivilisten wurden laut Augenzeugenberichten durch Glassplitter verletzt.

Aoun bat internationale Partner darum, Druck auszuüben, damit die Angriffe aufhörten und eine weitere Eskalation in der Region verhindert werden könne. Vor allem zusammen mit den USA bemühe sich der Libanon darum, Stabilität herzustellen. Unter US-Führung haben Israel und der Libanon zuletzt Gespräche geführt, um die Waffenruhe zu stabilisieren und einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Die USA setzen sich intensiv für eine Annäherung der beiden Länder ein, die sich offiziell im Kriegszustand befinden.

Israel: Halten an Waffenruhe-Vereinbarungen fest

Israel und die Hisbollah-Miliz hatten zuletzt bis Ende 2024 Krieg gegeneinander geführt. Dann trat eine Waffenruhe in Kraft. Das Abkommen sieht unter anderem die Entwaffnung der Hisbollah in mehreren Phasen vor. Eine wichtige Frist dafür lief Ende vergangenen Jahres aber aus, und die Miliz lehnt diesen Schritt weiterhin ab.

Die Spannungen haben sich auch deshalb zuletzt wieder verschärft. Beide Seiten werfen einander Verstöße gegen das Abkommen vor. Israel beschuldigt die Hisbollah zudem, wieder aufzurüsten. Das israelische Militär greift deshalb fast täglich weiter Ziele im Nachbarland an. Dabei gibt es immer wieder Tote. In ihrer Mitteilung Samstag früh erklärte die israelische Armee, sie halte weiterhin an den Waffenruhe-Vereinbarungen zwischen Israel und dem Libanon fest.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Kommentare
81
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
59
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
50
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Von Baby-Gang umzingelt
Kommentare
40
Von Baby-Gang umzingelt
Quästor ordnet Schließung eines Tanzlokals in Gargazon an
Kommentare
28
Quästor ordnet Schließung eines Tanzlokals in Gargazon an
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 