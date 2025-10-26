Aktuelle Seite: Home > Politik > Libanon meldete drei Tote bei israelischen Angriffen
Zerstörte Gebäude im Südlibanon (Archivbild)

Libanon meldete drei Tote bei israelischen Angriffen

Sonntag, 26. Oktober 2025 | 23:25 Uhr
Zerstörte Gebäude im Südlibanon (Archivbild)
APA/APA/MARTIN HANSER (Themenbild)/MARTIN HANSER
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Bei israelischen Angriffen im Libanon sind am Sonntag nach Angaben der libanesischen Behörden drei Menschen getötet worden. Die israelische Armee erklärte, sie habe im Süden und Osten des Landes zwei Mitglieder der pro-iranischen Hisbollah getötet. Trotz der seit November geltenden Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah wurden damit seit Donnerstag elf Menschen bei israelischen Luftangriffen im Libanon getötet.

Das libanesische Gesundheitsministerium erklärte, bei einem israelischen Angriff auf ein Auto im südlichen Nakura sei ein Mensch getötet worden. Kurz darauf meldete es einen weiteren Toten bei einem Angriff in der nordöstlichen Region Baalbek. Im weiteren Tagesverlauf teilte das Ministerium mit, bei einem weiteren Angriff in der Region Baalbek sei ein Syrer getötet worden.

In Israel teilte die Armee mit, sie habe “in der Region Bekaa den Terroristen Ali Hussein Al-Mussawi eliminiert, einen Waffenhändler und -schmuggler der Terrororganisation Hisbollah”. Sie gab zudem “einen Angriff auf den Terroristen Abed Mahmud Al-Sayed a Nakura” bekannt, dem sie vorwarf, sich “an den Versuchen der Hisbollah beteiligt zu haben, ihre militärischen Fähigkeiten in der Region wieder herzustellen”.

UNIFIL: Beschuss in Richtung Blauhelmsoldaten

Die im Südlibanon stationierte UN-Mission (UNIFIL) teilte unterdessen mit, eine israelische Drohne habe sich einer ihrer Patrouillen genähert und eine Granate abgeworfen. Wenige Augenblicke später habe ein israelischer Panzer “in Richtung der Blauhelmsoldaten geschossen”, hieß es weiter. Angaben zu Opfern machte die UN-Mission nicht. Das Vorgehen der israelischen Truppen stelle eine “Verletzung der libanesischen Souveränität” dar, fügte sie hinzu.

Zwischen Israel und der Hisbollah gilt seit November vergangenen Jahres ein Waffenstillstand. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, dagegen zu verstoßen. Zuletzt hatte die israelische Armee ihre Angriffe im Libanon verstärkt. Ziel sind nach ihren Angaben stets Mitglieder und Stellungen der pro-iranischen Miliz.

Die Hisbollah, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist, hatte unmittelbar nach dem Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 mit regelmäßigen Raketenangriffen aus dem Libanon eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Die israelische Armee reagierte mit massiven Luftangriffen auf Ziele im Libanon und später mit einer Bodenoffensive.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Kommentare
58
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Kommentare
47
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Die Sommerzeit geht zu Ende
Kommentare
39
Die Sommerzeit geht zu Ende
Zugführer wird im Pustertal massiv beleidigt und bedroht
Kommentare
26
Zugführer wird im Pustertal massiv beleidigt und bedroht
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
Kommentare
25
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
Anzeigen
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Digitale Sicherheit im Familienalltag
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 