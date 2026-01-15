Lombardische Assessorin informiert sich über Seniorenangebote

Von: mk

Bozen – Die Pflege, besonders jene älterer Menschen, ist eine gesellschaftliche Herausforderung, bei der die Politik die Rahmenbedingungen setzt. Obwohl Italiens Regionen in manchen Lebensbereichen große Unterschiede aufweisen, gibt es doch auch Gemeinsamkeiten und Synergien. Darüber haben sich am 14. Jänner Soziallandesrätin Rosmarie Pamer und der Assessorin der Region Lombardei Elena Lucchini unterhalten. Lucchini ist zuständig für die Bereiche Familie, soziale Solidarität, Behinderung und Chancengleichheit.

“Es ist immer gut, über den eigenen Tellerrand zu schauen und sich Inputs für gemeinsame Herausforderungen zu holen. Denn schließlich geht es uns immer darum, Menschen bestmöglich in allen Lebenslagen zu begleiten”, fasst Landesrätin Pamer das Treffen zusammen.

Die lombardische Assessorin besuchte gemeinsam mit Pamer und der Bozner Stadträtin Patrizia Brillo den Grieserhof in Bozen, wo neben dem Seniorenwohnheim und Wohnungen des betreuten und begleiteten Wohnens auch eine Kita, eine Hausarztpraxis, ein Friseursalon sowie ein frei zugängliches Café untergebracht sind. Die Absicherung einer langfristigen und hochwertigen Pflege älterer Menschen sei angesichts der zunehmenden Alterung der Gesellschaft für alle Entscheidungstragenden, waren sich die Sozialpolitikerinnen einig. Gleichzeitig wolle man mit innovativen Wohnkonzepten die Voraussetzungen schaffen, dass Menschen möglichst lange und autonom leben können.

Auch die Stärkung des Dritten Sektors, insbesondere der kleinen Vereine, sei ein wichtiges Anliegen der Politik in Südtirol. Landesrätin Pamer berichtete Assessorin Lucchini über das eigene Landesgesetz sowie über die Dienste, mit denen in Südtirol zum Beispiel bei der Eintragung ins staatliche RUNTS oder bei der Digitalisierung lokale Vereine konkret unterstützt werden.