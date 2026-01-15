Macron: Erste Soldaten auf dem Weg nach Grönland

Von: APA/dpa

Auch Frankreich schickt auf Anfrage Dänemarks Soldaten ins von den USA beanspruchte Grönland. Präsident Emmanuel Macron schrieb auf der Plattform X, die ersten Militärangehörigen seien unterwegs. “Weitere werden folgen.” Macron sprach von “gemeinsamen Übungen”, die Dänemark organisiert habe und die unter dem Namen “Operation Arctic Endurance” (auf Deutsch etwa: “Einsatz Arktische Ausdauer”) liefen. Auch Schweden und Norwegen haben ihre Teilnahme zugesagt.

Das deutsche Verteidigungsministerium hat ebenfalls angekündigt, Soldaten zu entsenden, und hatte von einer “Erkundung” gesprochen, um Rahmenbedingungen für mögliche militärische Beiträge zur Unterstützung Dänemarks bei der Gewährleistung der Sicherheit in der Region auszuloten.

Das weitgehend autonome Grönland gehört zum Staatsgebiet Dänemarks, einem NATO-Mitglied. US-Präsident Donald Trump will die riesige Arktis-Insel jedoch den USA einverleiben. Auf die Drohungen ging Macron nach Angaben einer Regierungssprecherin am Mittwoch in einer Sitzung ein. Wenn die Souveränität eines europäischen und verbündeten Landes berührt würde, wären die daraus folgenden Konsequenzen beispiellos, sagte Macron demnach. Frankreich verfolge die Situation mit größter Aufmerksamkeit und werde seine Maßnahmen in voller Solidarität mit Dänemark und seiner Souveränität ergreifen.