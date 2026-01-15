Aktuelle Seite: Home > Italien > Ärger für Italien, weil es zu sehr staubt
EU-Vertragsverletzungsverfahren

Ärger für Italien, weil es zu sehr staubt

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 07:24 Uhr
Der Vesuv ist zuletzt 1944 ausgebrochen neapel
APA/APA (AFP/Archiv)/MARIO LAPORTA
Schriftgröße

Von: luk

Neapel/Palermo – Italien bekommt Probleme wegen anhaltend schmutziger Luft in den Städten Neapel und Palermo. Die Europäische Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien eingeleitet. Brüssel wirft dem Staat vor, seit Jahren gegen die EU-Richtlinie zur Luftqualität zu verstoßen, insbesondere aufgrund wiederholter Überschreitungen der Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO₂) und Feinstaub.

Besonders kritisch ist die Situation in Neapel: Dort wurden nach Angaben der regionalen Umweltagentur Arpa Campania, ausgewertet von der Ärztevereinigung Isde, 180 Überschreitungen der NO₂-Grenzwerte registriert. Damit liegt Neapel deutlich vor Mailand mit 55 Überschreitungen. Palermo folgt mit 147 Grenzwertüberschreitungen an zweiter Stelle. Die von den lokalen Verwaltungen bisher ergriffenen Maßnahmen, vor allem Verkehrsbeschränkungen für bestimmte Fahrzeugkategorien, stuft die EU-Kommission als unzureichend ein. Sie würden weder das Gesundheitsrisiko wirksam reduzieren noch eine rasche Einhaltung der Grenzwerte gewährleisten.

Der italienischen Regierung wurden im Dezember zwei Monate Zeit gegeben, auf die von Brüssel aufgezeigten Mängel zu reagieren. Sollte keine zufriedenstellende Antwort erfolgen, könnte das Verfahren weitergeführt werden. Die EU-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, bei Überschreitungen der Grenzwerte konkrete Luftreinhaltepläne umzusetzen.

Erst kürzlich hatten die Mediziner der Umweltorganisation Isde im Raum Neapel auf die außergewöhnlich hohen Stickstoffoxid-Werte hingewiesen und vor erheblichen gesundheitlichen Folgen gewarnt. Sie forderten unter anderem die rasche Umsetzung der im Rahmen des nationalen Wiederaufbauplans (PNRR) finanzierten Elektrifizierung der Hafenanlagen sowie Maßnahmen zur Verlagerung von Flugverkehr nach Grazzanise oder Salerno.

Auch Umweltorganisationen äußern scharfe Kritik. “Dass eine Küstenstadt wie Neapel derart hohe Schadstoffkonzentrationen aufweist, sagt viel über das Ausmaß des Problems aus”, erklärte Mariateresa Imparato, Präsidentin von Legambiente Campania. Nötig sei eine koordinierte, strukturelle Strategie zur Reduktion der Emissionen aus allen Hauptquellen, einschließlich eines integrierten Plans für nachhaltige Mobilität und einen leistungsfähigen öffentlichen Verkehr.

Seitens der Stadtverwaltung Neapel erklärte Umweltstadtrat Vincenzo Santagada, man nehme die Mitteilung der EU-Kommission mit der gebotenen Aufmerksamkeit zur Kenntnis. Die Gemeinde habe bereits verschiedene Maßnahmen eingeleitet, darunter Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, die Förderung von Elektro- und emissionsarmen Fahrzeugen, ein Programm zur urbanen Aufforstung sowie die Ausweitung von Umweltzonen und Fußgängerbereichen. Ergänzend seien zeitlich begrenzte Fahrverbote für bestimmte Fahrzeugtypen vorgesehen. Ob diese Maßnahmen ausreichen werden, um die EU-Vorgaben zu erfüllen, bleibt vorerst offen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Kommentare
56
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Kommentare
51
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Kommentare
49
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Kommentare
34
Sicherer Job – leeres Sparschwein
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Kommentare
30
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 