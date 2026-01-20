Macron schlägt Trump G7-Treffen mit Russland in Paris vor

Von: APA/AFP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump ein Treffen der G7-Staaten vorgeschlagen, an dem auch Russland teilnehmen könnte. Es solle am Donnerstag in Paris stattfinden, schrieb Macron in einer Kurznachricht an Trump, die dieser veröffentlichte. Macrons Umfeld bestätigte deren Echtheit. “Mein Freund, wir sind auf einer Linie mit Blick auf Syrien. Wir können Großes vollbringen im Iran. Ich verstehe nicht, was Du in Grönland tust”, schrieb Macron.

Er schlug dem US-Präsidenten vor, im Anschluss an das Weltwirtschaftsforum in Davos ein G7-Treffen in Paris zu organisieren. “Ich kann die Ukrainer, die Dänen, die Syrer und die Russen am Rand einladen”, schrieb Macron an Trump weiter. Zum Abschluss lud er Trump zum Abendessen in Paris ein. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau auf Nachfrage, Russland habe bisher keine Einladung zu einem solchen Treffen erhalten.