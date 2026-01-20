Aktuelle Seite: Home > Politik > Macron warnt in Davos vor Abkehr von Regeln und Recht
"Imperiale Ambitionen" kehren zurück

Macron warnt in Davos vor Abkehr von Regeln und Recht

Dienstag, 20. Januar 2026 | 15:23 Uhr
\
APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der französische Präsident Emmanuel Macron warnt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor einer globalen Abkehr von Regeln und internationalem Recht. Die Welt erlebe einen “Wandel hin zu einer Welt ohne Regeln, in der das Völkerrecht mit Füßen getreten wird und in der das einzige Gesetz, das zu zählen scheint, das des Stärkeren ist”, sagte Macron. Sogenannte “imperiale Ambitionen” kehrten zurück. US-Finanzminister Scott Bessent warnte Europa indes vor Vergeltungsmaßnahmen.

“Ich sage allen: Lehnen Sie sich zurück. Atmen Sie tief durch. Üben Sie keine Vergeltung”, sagte er in Davos. Er fordert die Europäer zu einer “offenen Haltung” auf. US-Präsident Donald Trump werde am Mittwoch in Davos erwartet und “seine Botschaft übermitteln”.

