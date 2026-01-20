Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Kuh “Veronika” verblüfft die ganze Welt – VIDEO
Sie nutzt gezielt Werkzeuge

Kuh “Veronika” verblüfft die ganze Welt – VIDEO

Dienstag, 20. Januar 2026 | 12:18 Uhr
Kuh Veronika kratzt sich
ORF Kärnten
Von: luk

Nötsch im Gailtal – Eine Kuh aus Kärnten sorgt derzeit für großes Aufsehen in der Wissenschaft: Die Braunvieh-Kuh Veronika aus Nötsch im Gailtal nutzt gezielt Werkzeuge, um sich beispielsweise an schwer erreichbaren Stellen zu kratzen – ein Verhalten, das bislang ausschließlich von Schimpansen bekannt war.

Forscher der Vetmeduni Wien zeigen sich tief beeindruckt von den außergewöhnlichen kognitiven Fähigkeiten des Tieres. Veronika stellt damit bisherige Annahmen über die Intelligenz von Rindern infrage und liefert der Wissenschaft neue, überraschende Erkenntnisse über tierisches Denken und Lernverhalten.

ORF Kärnten hat die 13-jährige Kuh getroffen. Schaut rein!

 

© 2026 First Avenue GmbH
 