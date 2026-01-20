Kuh “Veronika” verblüfft die ganze Welt – VIDEO

Von: luk

Nötsch im Gailtal – Eine Kuh aus Kärnten sorgt derzeit für großes Aufsehen in der Wissenschaft: Die Braunvieh-Kuh Veronika aus Nötsch im Gailtal nutzt gezielt Werkzeuge, um sich beispielsweise an schwer erreichbaren Stellen zu kratzen – ein Verhalten, das bislang ausschließlich von Schimpansen bekannt war.

Forscher der Vetmeduni Wien zeigen sich tief beeindruckt von den außergewöhnlichen kognitiven Fähigkeiten des Tieres. Veronika stellt damit bisherige Annahmen über die Intelligenz von Rindern infrage und liefert der Wissenschaft neue, überraschende Erkenntnisse über tierisches Denken und Lernverhalten.

