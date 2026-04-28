Madrid Open: Jannik Sinner erreicht Viertelfinale

Von: luk

Madrid – Jannik Sinner steht im Viertelfinale der Madrid Open. Der Südtiroler Tennisprofi setzte sich im Achtelfinale klar gegen den Briten Cameron Norrie durch.

Sinner, aktuell einer der formstärksten Spieler auf der Tour, gewann die Partie gegen die Nummer 19 der Weltrangliste in zwei Sätzen mit 6:2 und 7:5. Vor allem im ersten Durchgang dominierte der Sextner das Spielgeschehen deutlich.

Mit dem Einzug ins Viertelfinale bleibt Sinner auf Erfolgskurs. Setzt er seine Siegesserie fort, könnte er bereits das fünfte Masters-1000-Turnier in Folge gewinnen – und das vierte allein in dieser Saison.