Aktuelle Seite: Home > Politik > Medwedew droht Selenskyj mit Tod
Mehrere Anschlagsversuche auf Selenskyj wurden vereitelt

Medwedew droht Selenskyj mit Tod

Dienstag, 30. Dezember 2025 | 10:38 Uhr
Mehrere Anschlagsversuche auf Selenskyj wurden vereitelt
APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem mit Beleidigungen gespickten Text auf Telegram mit dem Tod gedroht. “Ich werde hier nicht über seinen gewaltsamen Tod schreiben, obwohl gerade jetzt der Sensenmann dem Schuft oft im Nacken sitzt”, so Medwedew. Er äußerte auch den Wunsch, Selenskyjs konservierten Leichnam öffentlich in St. Petersburg zu zeigen, der Heimatstadt von Kremlchef Wladimir Putin.

Selenskyj habe in seiner Weihnachtsansprache “einem Menschen” – mutmaßlich Kremlchef Wladimir Putin – den Tod gewünscht, schrieb Medwedew auf Russisch in dem Post. “Allen ist klar, dass er den Tod nicht nur “eines Menschen” wünscht, sondern unser aller und unseres Landes. Und er wünscht es nicht nur, er hat auch massive Angriffe befohlen”, behauptete der jetzige Vizechef des russischen Sicherheitsrates.

Nach Selenskyjs baldigem Tod sollte dessen konservierter Leichnam “zu wissenschaftlichen Zwecken” in der Kunstkammer in St. Petersburg gezeigt werden. In diesem Raritätenkabinett hatte Zar Peter I. im 18. Jahrhundert naturwissenschaftliche Objekte sammeln lassen, darunter viele Missbildungen. Medwedew ist als Scharfmacher bekannt und äußert laufend Gewaltfantasien – auch gegenüber Österreich -, allerdings setzt diese Entgleisung auch für ihn neue Maßstäbe.

Selenskyj: Der Weihnachtswunsch vieler Ukrainer

Selenskyj hatte in seiner Ansprache am Heiligen Abend gesagt, wenn jeder Ukrainer für sich einen Wunsch habe, wäre das wohl, “dass er stirbt”. Er nannte keinen Namen, doch im Kontext lässt sich dies nur auf Putin beziehen. Selenskyj fuhr fort: “Aber wenn wir uns an Gott wenden, bitten wir natürlich um mehr. Wir bitten um Frieden für die Ukraine.”

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf der Ukraine am Montag einen versuchten Drohnenangriff auf eine Residenz Putins vor, was Kiew bestreitet. US-Präsident Donald Trump bestätigte, dass er von Putin über einen solchen Angriff informiert worden sei. Er kritisierte die Ukrainer: “Das ist nicht gut.”

In dem seit fast vier Jahren dauernden russischen Angriffskrieg haben beide Seiten Luftangriffe auf das gegnerische Staatsoberhaupt bisher vermieden. Russische Spezialkräfte machten in den ersten Kriegstagen 2022 Jagd auf Selenskyj. Danach sind nach Angaben ukrainischer Sicherheitsdienste zahlreiche russische Attentatspläne vereitelt worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Kommentare
55
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Kommentare
46
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Kommentare
33
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Kommentare
30
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Kommentare
27
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 