Gleichstellungsrätin macht am Tag der Inklusion aufmerksam

Von: luk

Bozen – Anlässlich des europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen startet der Südtiroler Monitoringausschuss die Online-Sensibilisierungsaktion „Barrierefreie Mobilität ist für mich…“ und kündigt Schulprojekt an.

„Barrierefreiheit ist keine Sonderleistung, sondern ein Menschenrecht. Sie muss alle Lebensbereiche umfassen – auch die Mobilität“, betont Brigitte Hofer, Gleichstellungsrätin und Vorsitzende des Südtiroler Monitoringausschusses, anlässlich des europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, der auch als Tag der Inklusion bekannt ist.

An diesem Tag startet der Südtiroler Monitoringausschuss die Online-Sensibilisierungsaktion „Barrierefreie Mobilität ist für mich…“. Zudem kündigt er ein neues Bildungsprojekt mit Mittelschulen an, das ab Herbst 2025 umgesetzt wird.

Mehr Barrierefreiheit in Südtirol notwendig

Trotz Fortschritten bestehen in Südtirol weiterhin Defizite bei der barrierefreien Mobilität. Nicht alle Bahnhöfe, Haltestellen und Verkehrsmittel sind vollständig zugänglich. Bereits funktionierende Hublifte werden nicht immer eingesetzt, Aufzüge in Bahnhöfen sind in manchen Fällen außer Betrieb und es fehlen barrierefreie Einstiegsmöglichkeiten, Fahrpläne und Durchsagen sowie visuelle Anzeigen und Bodenleitsysteme. Echte Teilhabe erfordert verbindliche Standards und gezielte Investitionen.

Online-Sensibilisierungsaktion: „Barrierefreie Mobilität ist für mich…“

Am 5. Mai veröffentlicht der Ausschuss auf den Sozialen Medien (Instagram, Facebook) eine Fotosequenz, in der Mitglieder darstellen, was barrierefreie Mobilität für sie bedeutet – etwa „an allen Aktivitäten teilzunehmen“, „sicher ans Ziel zu kommen“ oder „mich ohne Angst bewegen zu können“.

Warum Mobilität so wichtig ist

Barrierefreie Mobilität ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben, soziale Teilhabe und den Zugang zu Bildung, Arbeit und Freizeit. Ohne entsprechende Rahmenbedingungen bleibt gesellschaftliche Inklusion unerreichbar.

Schulprojekt: Ideenwettbewerb zum Thema Mobilität

Ab Herbst 2025 startet ein Ideenwettbewerb für Mittelschulen, in Zusammenarbeit mit den Referaten für Inklusion der drei Bildungsdirektionen. Ziel ist es, junge Menschen frühzeitig für die Bedeutung barrierefreier Mobilität zu sensibilisieren. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

„Barrierefreiheit beginnt im Kopf und im Herzen. Mobilität ist weit mehr als reine Fortbewegung – sie ist der Schlüssel zu Freiheit, Teilhabe und Menschenwürde“, so Brigitte Hofer.