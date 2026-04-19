Mehrere Opfer bei Schussattentat auf Uni in US-Staat Iowa

Von: APA/AFP

Bei einem Schusswaffenvorfall an einer Hochschule im US-Bundesstaat Iowa sind nach Behördenangaben mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei ermittle zu Schüssen, die am Sonntagmorgen an der Universität von Iowa abgegeben worden seien, teilte die Stadtverwaltung von Iowa City mit. Derzeit würden “mehrere Verletzte zur Behandlung ihrer bei dem Schussvorfall erlittenen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht”. Der Zustand der Verletzten sei unklar.

Festnahmen gab es demnach bisher keine. Die Polizei der im Mittleren Westen der USA gelegenen Stadt teilte ihrerseits mit, ihre Einsatzkräfte hätten kurz vor 2.00 Uhr (Ortszeit, 9.00 Uhr MESZ) auf eine Meldung über eine “große Schlägerei” auf dem Campus der örtlichen Universität reagiert. Die am Tatort eintreffenden Beamten hätten “Schüsse” gehört.

Warnmeldung über Uni-Website

Die University of Iowa hatte zuvor mitgeteilt, es gebe “bestätigte Opfer”. Nähere Angaben machte die Hochschule zunächst nicht. Die Universität hatte kurz nach 2.00 Uhr eine Warnmeldung auf ihrer Website veröffentlicht. Darin hieß es: “Rettungskräfte sind vor Ort. Es gibt bestätigte Opfer. Bitte meiden Sie den Bereich weiterhin.”

Die Universität teilte zudem mit, dass “Schüsse” in einem für sein Nachtleben bekanntes Viertel gemeldet worden seien. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, “wachsam zu bleiben”.

Hochschulen und Schulen oft Tatorte

Hochschulen und Schulen in den USA werden immer wieder zum Schauplatz von Schusswaffenangriffen. In den Vereinigten Staaten gibt es mehr Schusswaffen als Einwohner, die Waffengesetze sind lax.

Im Februar waren an der South Carolina State University zwei Menschen durch Schüsse getötet. Im Dezember vergangenen Jahres wurden zwei Menschen getötet und neun weitere verletzt, als ein Schütze in einem Hörsaal der Eliteuniversität Brown im Bundesstaat Rhode Island das Feuer eröffnete.