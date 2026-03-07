Aktuelle Seite: Home > Politik > Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Charkiw
Wieder sorgten russisiche Raketen für Tod und Zerstörung

Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Charkiw

Samstag, 07. März 2026 | 08:15 Uhr
Wieder sorgten russisiche Raketen für Tod und Zerstörung
APA/APA/AFP/SERGEY BOBOK
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

Bei einem russischen Raketenangriff auf Charkiw hat es mindestens sieben Tote gegeben. Darunter seien zwei Kinder, erklärte Regionalgouverneur Oleh Synjehubow am Samstag auf Telegram. Ein fünfstöckiges Wohnhaus sei beschädigt worden. Eine Stellungnahme aus Moskau lag zunächst nicht vor. Russland hat Vorwürfe, auf Zivilisten zu zielen, wiederholt zurückgewiesen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte unterdessen vor einer russischen Frühlingsoffensive.

Selenskyj auf Frontbesuch

Er äußerte sich während einer Reise in die umkämpfte Region Donezk im Osten des Landes. Die Offensive werde gerade vorbereitet und es sei wichtig, dass die Verteidigungspositionen ausgebaut und die ukrainischen Soldaten gut ausgerüstet seien für den Fall, sagte Selenskyj am Freitag in seiner abendlichen Videoansprache – diesmal aus der Stadt Druschkiwka, gut 20 Kilometer von der Front entfernt.

Zuvor hatte Selenskyj mehrere Kommandopunkte der Ukrainer in der Region besucht, Soldaten ausgezeichnet und sich von den Offizieren ein Lagebild geben lassen, wie aus verschiedenen Beiträgen in sozialen Netzwerken des Präsidenten hervorgeht. Es ist nicht die erste Reise Selenskyjs ins Frontgebiet. Die Region Donezk ist schwer umkämpft, die Ukrainer halten noch etwa ein Fünftel des Territoriums, darunter aber auch den gut ausgebauten Verteidigungsgürtel um das Ballungsgebiet rund um Slowjansk und Kramatorsk.

Nach längerer Pause verhandeln Moskau und Kiew inzwischen wieder über einen Weg zur Beendigung des Kriegs. Russland fordert dabei für ein Ende der seit mehr als vier Jahre andauernden Kampfhandlungen den Abzug der ukrainischen Streitkräfte aus dieser Region. Kiew lehnt diese Forderung ab.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
83
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Kommentare
70
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Kommentare
61
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Kommentare
46
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Steigende Wartezeiten? – Messner kontert
Kommentare
42
Steigende Wartezeiten? – Messner kontert
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 