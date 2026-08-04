Mehrere Tote bei ukrainischem Angriff auf Region Moskau

Von: importer

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Region Moskau sind in der Nacht auf Dienstag nach russischen Angaben fünf Menschen getötet worden. Zudem seien sechs Menschen verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Andrej Worobjow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ein Lagerhaus sei in Brand geraten, das Feuer sei aber inzwischen gelöscht worden. Auch ein Privathaus und ein Auto seien beschädigt worden.

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht insgesamt 320 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Betroffen gewesen seien 19 Regionen. Wie viele gegnerische Drohnen entdeckt wurden oder ihr Ziel erreicht haben, teilt Russland nicht mit.

Russland feuerte auf Schiffe

Russland griff nach eigenen Angaben vier vom ukrainischen Militär genutzte Frachtschiffe an. Am Montagabend seien zwei Trockenfrachtschiffe in den ukrainischen Schwarzmeer-Häfen Mykolajiw und Piwdennyj getroffen worden, teilte ebenfalls das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zwei weitere Schiffe, die Waffen und militärische Ausrüstung transportiert hätten, seien südlich von Odessa beschossen worden.

Zudem seien in Tschornomorsk im Zuge der Angriffe eine Fabrik für Autoteile und ein Hafenterminal getroffen worden. Dort hätten die ukrainischen Streitkräfte Militärfahrzeuge repariert sowie Munition und Treibstoff gelagert. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht.