Aktuelle Seite: Home > Politik > Meinl-Reisinger kritisierte UNO-Nahost-Berichterstatterin
Meinl-Reisinger schloss sich dem Protest an

Meinl-Reisinger kritisierte UNO-Nahost-Berichterstatterin

Samstag, 14. Februar 2026 | 11:48 Uhr
Meinl-Reisinger schloss sich dem Protest an
APA/APA/Archiv/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Seit Tagen hagelt es Kritik an der UNO-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese. Auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hatte sich dem Protest gegen die italienische Juristin angeschlossen. Ein entsprechender Post wurde aber später gelöscht. Hintergrund des Wirbels sind Israel-kritische Aussagen von Albanese bei einer Konferenz in Doha, die Anfang Februar über die Bühne ging.

“Francesca Albanese brandmarkt Israel als ‘Feind der Menschheit’. Kritik am Vorgehen Israels ist legitim. Österreich hat stets die Einhaltung des Völkerrechts verlangt. Albanese verbreitet aber Hetze. Eine solche Sprache untergräbt die Unparteilichkeit und die höchsten Standards, die das Amt einer UN-Vertreterin voraussetzt. Leider hat Frau Albanese diese Standards wiederholt vermissen lassen”, erklärte Meinl-Reisinger auf X laut italienischen und österreichischen Medien. Der Beitrag wurde laut der Tageszeitung “Der Standard” später gelöscht. Zuvor sei er von der Österreich-Sektion der Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert worden.

Auch Deutschland und Frankreich kritisieren die Juristin

Albanese ist wegen mehrerer umstrittener Aussagen zu Israel europaweit ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. So fordern sowohl Deutschland als auch Frankreich den Rücktritt der Italienerin. Auch in ihrer Heimat ist Albanese mit heftiger Kritik konfrontiert. Die Juristin lehnt jedoch ihren Rücktritt ab.

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) forderte am Donnerstag Albaneses sofortigen Rücktritt. Er respektiere das System der unabhängigen Berichterstatter der UNO, erklärte Wadephul am Donnerstag im Onlinedienst X. Albanese habe sich “jedoch bereits in der Vergangenheit vielfach Ausfälle geleistet”, schrieb er weiter. “Ich verurteile ihre jüngsten Aussagen über Israel. Albanese ist in ihrer Position unhaltbar”, schrieb Wadephul.

Albanese kritisierte Unterstützung für Israel

Die 48-jährige Albanese hatte am Samstag per Videoschaltung an einer Konferenz des katarischen Fernsehsenders Al-Jazeera in Doha teilgenommen. Dabei kritisierte sie die Unterstützung für Israel: “Die Tatsache, dass die meisten Länder der Welt Israel nicht stoppen, sondern ihm politische Ausreden, politischen Schutz sowie wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung geliefert haben, ist eine Herausforderung”, sagte Albanese. “Wir, die keine großen Summen an finanziellem Kapital, Algorithmen und Waffen kontrollieren, wir sehen jetzt, dass wir als Menschheit einen gemeinsamen Feind haben”, fügte sie hinzu.

Auch in Frankreich sorgten diese Äußerungen für Unmut. Französische Abgeordnete warfen Albanese Antisemitismus vor. Die Italienerin habe “Israel als gemeinsamen Feind der Menschheit” bezeichnet, schrieben sie in einem Brief an Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot und forderten Albaneses Rücktritt. Barrot verlangte daraufhin ebenfalls, dass die UNO-Sonderberichterstatterin ihr Amt aufgibt. Albaneses Worte richteten sich nicht gegen die israelische Regierung, “deren Politik man kritisieren darf”, sondern gegen “Israel als Volk und Nation, was absolut inakzeptabel ist”, sagte Barrot am Mittwoch im Parlament.

Auch der italienische Außenminister Antonio Tajani ging am Donnerstagabend auf Distanz zu Albanese. “Die Positionen von Francesca Albanese in ihrer Funktion als UNO-Sonderberichterstatterin spiegeln nicht die Haltung der italienischen Regierung wider. Ihr Verhalten, ihre Äußerungen und Initiativen sind dem Amt, das sie innerhalb einer Friedens- und Garantiinstitution wie den Vereinten Nationen ausübt, nicht angemessen”, so Tajani auf X.

Albanese ist seit Mai 2022 UNO-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den Palästinenser-Gebieten. Sie wurde vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen mit Hauptsitz in Genf ernannt. In dieser Funktion spricht sie nicht für die Vereinten Nationen selbst.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
68
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
55
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
48
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Kommentare
40
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Crans-Montana: Barbesitzerin von Opferanwälten befragt
Kommentare
28
Crans-Montana: Barbesitzerin von Opferanwälten befragt
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 